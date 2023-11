Benzema, la France attend toujours la vérité

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Il y a un an presque jour pour jour, Karim Benzema renonçait au Mondial 2022 et quittait le Qatar en raison d'un pépin physique. Une grosse polémique naissait de ce forfait de celui qui évolue désormais en Arabie Saoudite.

Le mois de novembre 2023 a un parfum moins pimenté que l’an dernier, puisque la Coupe du Monde avait débuté au Qatar, avec le parcours que l’on connaît pour les Bleus. Mais avant même l’entrée en lice de l’équipe de France, un premier événement avait provoqué un séisme énorme, à savoir l’annonce du forfait de Karim Benzema et son départ en pleine nuit de Doha sans même saluer ses coéquipiers. On le sait, cette histoire avait provoqué un buzz colossal, puisque du côté de l’entourage de celui qui venait d’être élu Ballon d’Or, on n’a pas caché que cette décision de renvoyer KB9 à Madrid était plus un choix politique qu’autre chose.

Une supposée cassure entre deux clans dans le vestiaire français suite au retour de celui qui était alors au Real Madrid avait été évoquée, sans que l’on sache la réalité de tout cela. C’est dans ce contexte, et après avoir officialisé sa retraite internationale le 19 décembre 2022, que Benzema se lançait dans une communication cryptique et promettait de dire « la vérité pour le peuple », la presse madrilène venant évidemment se mêler de cette histoire en accusant Didier Deschamps d'avoir renvoyé Benzema à la maison sans même attendre un possible rétablissement.

EdF : Benzema forfait, il accuse Deschamps et la France https://t.co/ZBCI4ksaiZ — Foot01.com (@Foot01_com) November 21, 2022

Un an plus tard ou presque, on attend toujours de savoir la vérité vue par l’attaquant désormais en Arabie Saoudite. Et forcément, le mot de gâchis est évoqué. Dans Le Figaro, Baptiste Desprez avoue que ce divorce brutal entre Karim Benzema et Didier Deschamps laisse un goût très amer dans la bouche des amateurs de football et des supporters de la France. « Karim Benzema, à travers des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux, ne digère pas son départ du Qatar pendant la Coupe du monde sur blessure et en veut à son ex-sélectionneur. Au Figaro début mars, Deschamps sort du silence et apporte sa vision des faits. Pour lui, l’intérêt de l’équipe de France a primé. Pour Benzema, c’est un mensonge et le Ballon d’Or assure vouloir dire sa vérité «pour le peuple». On attend toujours. Toujours est-il que ce jeu médiatique n’a fait de bien à personne et a définitivement brouillé l’histoire entre Benzema et les Bleus. Un vrai gâchis pour un joueur exceptionnel », regrette le journaliste du Figaro. Karim Benzema ayant fait le choix de tourner la page tricolore et de rejoindre la Saudi Pro League, on ne le reverra plus sous le maillot français, il faut désormais savoir si on saura un jour la vérité sur ce qu'il s'est réellement passé au Qatar en 2022.