Benzema et la France, Olivier Tallaron se lâche

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La folle rumeur d’un retour de Karim Benzema dans le groupe de l’Equipe de France pour la Coupe du monde n’aura pas fait long feu.

Dans la journée de lundi, les médias espagnols s’enflammaient autour d’un potentiel retour de Karim Benzema au Qatar pour disputer la suite de la Coupe du monde avec les Bleus. Une information totalement fantaisiste et rapidement démentie par les médias français qui suivent le groupe tricolore au quotidien. Dans la journée de lundi, Karim Benzema avait lui-même entretenu le feuilleton en postant une photo de lui en train de faire du sport, quelques heures seulement après que certains médias espagnols annonçaient que le « Nueve » était quasiment guéri et apte à reprendre la compétition. Karim Benzema est en fait parti en vacances et ne reprendra l’entraînement avec le Real Madrid que le 9 décembre, preuve que sa blessure est toujours présente.

« L’Equipe de France va super bien depuis qu’il est parti »

Au micro d’Europe 1, Olivier Tallaron est revenu sur ce feuilleton et il estime que Karim Benzema s’est peut-être senti trahi ces derniers jours, d’où la fuite de certaines informations au sujet de son potentiel retour ainsi que la publication de photos ayant entretenu le doute en début de semaine. « Benzema est peut-être un peu en colère contre les médias français, c’est ça le fond de l’histoire. On a l’impression que l’Equipe de France va super bien depuis qu’il est parti, que tout le monde est heureux, que tous les joueurs sont soulagés. En plus, ça gagne, l’Equipe de France est qualifiée donc peut-être que Karim Benzema le prend mal et qu’il a envie de montrer qu’il est là. Quel intérêt de faire ça pour lui et pour son entourage ? Rappelons quand même qu’il a quitté le groupe de la France sans dire au revoir à personne » a lancé le journaliste, pour qui le malaise est total désormais entre Karim Benzema et le groupe de l’Equipe de France présent au Qatar pour défendre les chances tricolores à la Coupe du monde 2022.