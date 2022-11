Esp : Karim Benzema, du nouveau sur sa blessure

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La rumeur d’un retour de Karim Benzema en Equipe de France pour la suite de la Coupe du monde n’a pas fait long feu.

Lundi après-midi, la presse espagnole s’est enflammée autour d’un potentiel retour de Karim Benzema au Qatar pour la suite de la Coupe du monde. Annoncé forfait par la fédération française de football avant le premier match contre l’Australie, l’attaquant du Real Madrid serait presque rétabli selon certains insiders à Madrid. Une information rapidement démentie par RMC et TF1, qui ont confirmé que Karim Benzema était toujours blessé et qu’il ne reviendrait pas en Equipe de France. Le Ballon d’Or 2022 n’est pas non plus sur le point de reprendre l’entraînement avec son club puisqu’il vient d’arriver à la Réunion pour profiter de quelques jours de vacances. La confirmation s’il y en avait besoin que c’est depuis son canapé que Karim Benzema va regarder les matchs de l’Equipe de France dans cette Coupe du monde au Qatar.

Karim Benzema attendu à Madrid le 9 décembre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Par ailleurs, Karim Benzema n’est pas rétabli et ne va donc pas reprendre de manière imminente l’entraînement avec le Real Madrid. Et pour preuve, L’Equipe annonce que Karim Benzema n’est attendu dans la capitale espagnole que le 9 décembre prochain pour la reprise de l’entraînement. Et il ne faudra pas s’attendre à voir le buteur français avec le reste de ses coéquipiers puisqu’il y poursuivra sa convalescence après sa blessure au quadriceps de la cuisse gauche. Inutile donc de préciser que si les Bleus sont qualifiés pour un quart de finale qui aura lieu le 9 ou le 10 décembre prochain, Karim Benzema n’aurait eu aucune chance d’y participer. C’est donc sans regret que le staff médical de Didier Deschamps a renvoyé le buteur du Real Madrid chez lui après le diagnostic de sa blessure. Une polémique en moins à gérer pour Didier Deschamps.