Ballon d'Or : Giovanni Castaldi s'excite sur le cas Mbappé

Dans : Equipe de France, PSG.

Le débat fait rage actuellement pour savoir qui remportera le Ballon d'Or 2018, car il semble possible que cette année ce soit un footballeur français qui décroche le Graal. Sur le plateau de 20 heures Foot, Giovanni Castaldi, fils de Jean-Pierre et frère de Benjamin, est monté dans les tours quand certains de ses confrères consultants ont milité pour Raphaël Varane. Car pour lui, c'est Kylian Mbappé qui est l'indiscutable favori pour le Ballon d'Or.

« En soit, je trouve logique si c’est Raphaël Varane, mais je ne vais pas faire l’hypocrite il ne le sera pas. Donc je vote Kylian Mbappé. C’est bien beau les palmarès, mais avec Mbappé on est marqué par les émotions qu’il peut donner. L’impression de force, de puissance, de talent que Mbappé a laissée à la Coupe du Monde, c’est incroyable. On nous parle de Griezmann, de Varane, évidemment ils ont fait une Coupe du monde fabuleuse, Kanté aussi, mais si on demande aux journalistes et aux fans quel joueur ils ont retenu de l’équipe de France au Mondial, ils vont tous parler de Kylian Mbappé. Mbappé ce n’est pas qu’un joueur spectaculaire, et la France sans Mbappé n’est pas championne du monde », a lancé, sur Cnews, Giovanni Castaldi.