Avec Maignan la France gagnait le Mondial, il attaque Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France n'a fait qu'une bouchée des Pays-Bas (4-0) ce vendredi soir au Stade de France. Installé dans les buts, Mike Maignan aura notamment arrêté un penalty en toute fin de rencontre.

Didier Deschamps et ses hommes ont parfaitement débuté leur campagne des éliminatoires pour l'Euro 2024 ce vendredi soir en étrillant les Pays-Bas. Une belle victoire sur le score de 4 buts à 0. Lors de ce match, certains joueurs ont pu s'illustrer. C'est le cas de Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann, buteurs. Aussi, Randal Kolo-Muani a continué de marquer des points auprès du sélectionneur et des fans de l'équipe de France. Enfin, on pourra noter la complicité grandissante en défense centrale entre Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, mais également la belle prestation de Mike Maignan. En fin de rencontre, l'ancien du LOSC aura notamment arrêté un penalty. De quoi faire, pour certains, quelques comparaisons avec son prédécesseur, Hugo Lloris, à qui on a souvent reproché son manque de clairvoyance dans l'exercice. Pour Kévin Diaz, il aurait été intéressant de voir Maignan en Bleu plus tôt.

Maignan, l'erreur de Deschamps ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet, n'hésitant pas à dire que les Bleus auraient pu gagner un nouveau titre mondial si Maignan avait été numéro 1. « Kolo-Muani a été excellent sur la première heure de jeu... Et puis Magic Mike, même si je respecte la carrière d'Hugo Lloris, on aurait pu l'avoir plus tôt. On aurait pu gagner la Coupe du monde. A un moment, on a sorti Giroud, on aurait pas pu sortir Lloris ? Giroud était meilleur buteur de l'équipe de France. Giroud, on l'a sorti quand on rappelé Benzema. Je ne dis pas que ça aurait été facile mais ça aurait pu être fait. Si Lloris n'avait pas pris sa retraite, on aurait continué avec lui ? Déjà, après l'Euro, la question pouvait se poser. Cela dépend de quel jeu tu veux », a notamment indiqué Kévin Diaz, qui regrette un peu le fait que Maignan n'ait pas eu sa place plus tôt avec l'équipe de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mike Maignan (@magicmikemaignan)

Désormais installé, le portier de l'AC Milan a un boulevard pour marquer l'histoire des Bleus. Rappelons tout de même que Mike Maignan était blessé au moment du Mondial, une précision qui a tout son importance face à ces critiques, à l'heure où Hugo Lloris a célébré sa retraite internationale devant des supporters français qui n'ont pas manqué l'incroyable carrière sous le maillot tricolore de celui qui a porté 145 fois le maillot de l'équipe de France, un record.