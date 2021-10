Antoine Griezmann et la France, sa place est réservée

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Super remplaçant à l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann est un joueur qui compte en équipe de France. Et avant le match contre la Belgique, Didier Deschamps a dit tout le bien qu'il pensait de son buteur.

Olivier Giroud a fait l’actualité dans le secteur offensif tricolore, l’attaquant français de l’AC Milan ayant clairement fait savoir qu’il regrettait l’attitude de Didier Deschamps à son encontre lorsque le sélectionneur des Bleus l’a zappé lors des matchs de septembre. Loin de toutes ces polémiques, malgré des soucis sportifs indéniables lorsqu’il était au Barça, Antoine Griezmann a décidé de faire demi-tour au dernier mercato, Grizou retournant à l’Atlético Madrid en faisant profil bas. Pour l’instant, ce come-back n’est pas encore entièrement convaincant, et Diego Simeone a décidé de laisser Griezmann sur le banc, histoire de retrouver ses marques dans ce rôle de supersub. Cela a été payant mercredi lors de la victoire des Colchoneros à l'arrache face à Milan, un match que Didier Deschamps a vu. Pour le coach tricolore, quoi qu’il en soit, Antoine Griezmann a sa place en équipe de France et personne ne peut le contester.

Griezmann, c'est la France qui gagne

A trois jours d’un succulent Belgique-France, le sélectionneur français affiche son énorme confiance en Antoine Griezmann. « Même s’il n’était pas titulaire contre l’AC Milan, le fait de marquer ça lui donne de la confiance. Ce week-end, Antoine n’a pas débuté le match contre Barcelone, mais il revient dans un club qu’il connaît et forcément i n’y a plus les mêmes joueurs, et cela ne se fait pas en claquant des doigts aussi. On le sait, il est heureux de retourner à l’Atlético Madrid. Le connaissant bien, de par ses qualités footballistiques et son état d’esprit, je ne me fais pas de souci pour lui et je sais qu’il sera comme à chaque fois avec l’équipe de France, il est très heureux de nous rejoindre », a confié un Didier Deschamps, qui a déjà une place au chaud dans son onze de départ face à la Belgique.