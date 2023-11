14-0, l'Equipe de France pulvérise Gibraltar ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Éliminatoires Euro 2024, 7e journée, groupe B

Allianz Riviera (Nice)

France-Gibraltar 14-0

Buts : Santos (3e csc), Mouelhi (5e csc), Zaire-Emery (16e), Mbappé (30e sur pen., 75e, 82e), Clauss (34e), Coman (36e, 65e), Fofana (37e), Rabiot (63e), Dembélé (73e), Giroud (89e, 90e+1)

Exclusion : Santos (18e) pour Gibraltar

L'Equipe de France a été sans pitié pour Gibraltar à Nice. Les Bleus l'ont emporté 14-0, battant le record de la plus large victoire de la sélection datant de 1995 (10-0).

Ce France-Gibraltar avait deux intérêts : apercevoir Warren Zaire-Emery en bleu pour la première fois et voir la France battre le record de son aînée de 1995 qui avait passé 10 buts à l'Azerbaidjan. Pour le premier feuilleton, il y avait un goût de trop peu. Certes le jeune parisien devenait le plus jeune buteur de la sélection à 17 ans en coupant un centre de Coman sur le 3e but français, mais il se blessait surtout à la cheville sur l'action. Il ne passait que 16 minutes sur le terrain. Pas de quoi effrayer la bande à Mbappé qui avait déjà bénéficié de deux buts contre son camp auparavant. Cela faisait déjà 7-0 au repos pour les Français avec un pénalty de Mbappé mais aussi de belles frappes lointaines de Clauss et Fofana.

On assiste ce soir à la plus large victoire de l'histoire des Bleus 🔥



Doublé de @KMbappe pour le 11e but 🤩



11-0 | #FRAGIB | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/7eDeJvASdy — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 18, 2023

Après un quart d'heure plus calme, les hommes de Deschamps repartaient de l'avant. Dembélé s'offrait enfin un but, Coman un doublé et Mbappé un triplé. Le prodige du PSG réussissait un lob des 45 mètres pour augmenter le tarif collectif et le sien (46 buts en sélections déjà). Entré en jeu, Giroud participait à la fête avec un doublé. 14-0, la France pulvérise son ancien record et s'offre surtout un 7e succès en 7 matchs de qualification. La France sera tête de série pour le tirage au sort de l'Euro 2024.