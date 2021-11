10/10 : Kylian Mbappé choque le monde !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Auteur d'un quadruplé contre le Kazakhstan, l'attaquant des Bleus et du PSG croule sous les compliments. La planète football est sous le charme de la copie rendue par Kylian Mbappé.

Dans la foulée de l’Euro 2021, Kylian Mbappé avait compris que le public français était plutôt du genre exigeant, la star tricolore payant au prix plus que fort son tir au but raté contre la Suisse. Le torrent de rage contre le joueur parisien était tel que ce dernier avait rencontré à Noël Le Graët afin d’évoquer tout cela, et son désir de voir un peu de soutien. Cinq mois plus tard, les choses se sont totalement inversées, à la fois parce que les Bleus ont gagné la Nation League, mais aussi parce que Kylian Mbappé est revenu à son meilleur niveau. Et l’incroyable prestation de l’ancien Monégasque samedi soir face au Kazakhstan a mis le monde du football ébullition. Auteur d’un quadruplé sous le maillot de l'équipe de France, le premier depuis Just Fontaine en 1958 contre l’Allemagne de l’Ouest, le joueur du PSG obtient des notes jamais vues à ce niveau.

Kylian Mbappé a fait oublier les critiques de l'Euro

Ce dimanche, dans les colonnes de L’Equipe, Kylian Mbappé obtient la note parfaite, à savoir 10 sur 10. « Un match exceptionnel où il a tout réussi avec son quadruplé historique. Deux reprises du pied droit sur des caviars de Theo Hernandez (6e) et de son complice du soir Coman (12e). Le Parisien est dans le timing parfait pour son troisième but de la tête sur un centre du piston droit munichois (32e). Il se mue en passeur décisif en 2e période pour régaler Benzema (59e). Déjà tout près du quadruplé sur un centre-tir (65e), il inscrit sa quatrième réalisation (87e) alors qu'il allait être remplacé par ben Yedder (88e) », écrit le quotidien sportif, qui attribue rarement la note parfaite à un footballeur.

Dans Le Parisien, c’est un 9 qui est attribué à l’attaquant du PSG : « Dans son jardin le Parisien s’est amusé comme un petit fou pour le plus grand plaisir de ses jeunes (et moins jeunes) admirateurs. Il a été de tous les bons coups, et diablement efficace, s’offrant son premier quadruplé en Bleu et une passe décisive pour Benzema. Du grand art. » Un 9, c’est également la note attribuée par Eurosport : « Quelle soirée ! D'un doublé en douze minutes et d'un quadruplé, au final, le Parisien a fait voler en éclats de pauvres Kazakhstiens et envoyé les Bleus au Qatar. Mbappé, qui ne jouait pas sur le même rythme que les autres ce samedi, a signé un grand match et rétabli une anomalie en s'offrant l'orgie offensive qui lui manquait avec l'équipe de France. »

Et il n’y a pas qu’en France que la prestation de Kylian Mbappé est saluée. « Mbappé est un scandale », lance AS, qui est imité ou presque par Marca : « Ce que fait Mbappé, c’est à la limite du scandale ». En Italie, la Gazzetta résume la qualification des Bleus à un « Mbappé marque 4 buts et amène la France au Qatar. » Pour le peu francophile Sun, « l’irrésistible Mbappé a mis la cerise sur le gâteau », tandis qu’en Allemagne Kicker parle « d’un Kylian Mbappé footballeur d’exception ». Après cette masterclass, l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France est resté sobre, profitant du moment pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 : « Soirée mémorable pour une qualification méritée. Une grosse pensée pour toutes les familles des victimes 13.11.15.

Et aussi une grande fierté de rejoindre la légende J.Fontaine avec ce quadruplé ».

A tout seigneur tout honneur, Didier Deschamps a forcément salué la performance XXL de son joueur. « Kylian a pu étaler toute sa classe, son efficacité et son état d’esprit, ce qui est important pour moi, a commenté Deschamps. Il aurait pu marquer un quintuplé mais il a laissé Antoine tirer le pénalty, c’est bien que nos attaquants se partagent l’efficacité. Kylian a toujours eu de la liberté, il a défendu aussi quand il a fallu, il est capable de tout faire », a reconnu le sélectionneur national, conscient qu'avec un Mbappé à ce niveau la France est la candidate numéro 1 pour se succéder dans un an lors du Mondial au Qatar.