Zaïre-Emery offre sa carte jeune à Benzema et Mbappé

Par Claude Dautel

Warren Zaïre-Emery a sauvé le PSG ce mercredi soir à Dortmund en égalisant. La jeune pépite parisienne monte sur un podium très impressionnant.

Luis Enrique a longtemps pensé qu'il ne pourrait pas compter sur son jeune milieu de terrain de 17 ans pour le match retour à Dortmund, Warren Zaïre-Emery étant sérieusement blessé à la cheville avec l'équipe de France au point même que le PSG avait annoncé son absence jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais WZE a fait son retour plus vite que prévu, et il a une nouvelle fois été étincelant sur la pelouse du Signal Iduna Park. Buteur décisif, le jeune international est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions.

Sur le podium, Warren Zaïre-Emery est devancé par George Ilenikhena, l'attaquant d'Anvers formé à Amiens, qui a marqué ce soir contre le Barça à l'âge de 17 ans et 119 jours, tandis que le joueur parisien a lui 17 ans et 280 jours. Sur la troisième marche du podium, un certain Karim Benzema qui en 2015 avait marqué en Ligue des champions alors qu'il avait 17 ans et 352 jours. Un petit coup de vieux pour KB9, en espérant que le milieu de terrain du PSG aura au final le même palmarès en club que le Ballon d'Or 2022. Si l'on se contente des buteurs tricolores en C1, Zaïre-Emery devance donc Benzema....et Kylian Mbappé, qui avait ouvert son compteur en 2017 avec Monaco alors qu'il avait 18 ans et 63 jours.