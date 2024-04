LdC fem ‍: L'OL bat le PSG et affrontera le Barça en finale

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Déjà victorieuses (3-2) au Groupama Stadium, les joueuses de l'OL se sont imposées (1-2) au Parc des Princes. Elles joueront la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone à San Mamés (Bilbao) le 25 mai prochain.

Le scénario de la demi-finale aller de Ligue des champions entre les féminines de l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain avait été époustouflant, puisque mené 0-2, l'OL avait renversé le PSG en quelques minutes, s'imposant finalement 3-2. Les joueuses de Bompastor avait donc l'avantage ce dimanche au Parc des Princes, et très vite, elles allaient même mettre un coup de massue au club de la capitale et à ses 30.000 supporters. En effet, après seulement trois minutes, Bacha ouvrait le score pour Lyon (0-1), donnant alors un bel avantage aux siennes. Cependant, juste avant la pause, Chawinga ramenait le Paris Saint-Germain à égalité, relançant le suspense (1-1, 41e).

L'OL n'a pas vraiment tremblé au Parc des Princes

En seconde période, les Lyonnaises se faisaient plus dominatrices, le PSG opérant sur des contres, et Dumornay concrétisait cette mainmise de l'OL (1-2, 81e). Cette fois, il n'y avait plus réellement de suspense, malgré quelques occasions du PSG, et l'Olympique Lyonnais obtenait logiquement son ticket pour la finale de la Ligue des champions contre le Barça le 25 mai en Espagne. L'occasion pour l'OL de gagner une neuvième Ligue des champions, un record absolu, le dernier succès dans cette C1 remontant à 2022.