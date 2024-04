TV ‍: Dortmund - PSG, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la demi-finale ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Sacré champion de France à l’issue d’un week-end dernier mitigé, avec un nul arraché à la dernière seconde contre Le Havre (3-3), le Paris Saint-Germain peut pleinement se concentrer sur son grand rendez-vous de la saison : sa demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

Quelle heure pour Dortmund – PSG ?

Auteur d’une jolie remontada face au Barça en quarts de finale (2-3, 4-1), le club de la capitale française se retrouve désormais dans le dernier carré de la C1 avec l’objectif d’aller jusqu’au bout. Mais avant de penser à soulever la coupe aux grandes oreilles du côté de Wembley en juin prochain, le PSG va d’abord devoir réussir sa demi-finale aller sur la pelouse de Dortmund. Ce match capital se jouera ce mercredi 1er mai à 21 heures au Signal Iduna Park.

Sur quelles chaînes suivre Dortmund – PSG ?

Comme tous les grands matchs européens du PSG cette saison, cette demi-finale aller de Ligue des Champions entre le BvB et Paris sera diffusée sur deux chaînes : Canal+ et RMC Sport 1. Sur Canal, les commentaires seront assurés par Paul Tchoukriel et Habib Beye.

Dortmund / PSG sur C+ ce mercredi à 21h en demie aller de la LDC.

Commentaires : @PaulTchoukriel et @BeyeHabib

Bord terrain : @DomArmand

Itw : @Chagabs



Jour de Foot à 19h sur C+ : @EricBesnard1 avec @FabriceAbriel et @AlainRoche40 en plateau.

Canal Champions Club à 19h50 sur C+ pic.twitter.com/dlJpt25C3D — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 27, 2024

Les compos probables de Dortmund – PSG :

Outsider dans ce dernier carré de la C1 aux côtés du PSG, du Bayern Munich et du Real Madrid, Dortmund jouera toutefois chèrement sa peau contre Paris pour tenter de retrouver une finale de Champions League comme en 2013 à l’époque Jurgen Klopp. Mais pour avoir encore ses chances en vue du match retour au Parc des Princes la semaine prochaine, le club allemand devra réaliser une bien meilleure prestation que celle effectuée contre le RB Leipzig en Bundesliga le week-end dernier (1-4). Après avoir sorti le PSV et l'Atlético, le BvB a l’avantage de bien connaître le PSG, puisque Dortmund a terminé devant Paris lors de la phase de groupes en première partie de saison. Mais pour ce match aller, Edin Terzic fera sans Hummels, Maatsen, Malen, Bensebaini ou Haller.

La compo probable de Dortmund : Kobel - Wolf, Sule, Schlotterbeck, Ryerson - Sabitzer, Can - Adeyemi, Brandt, Sancho - Fullkrug.

Déjà vainqueur du Trophée des Champions et de la Ligue 1, mais aussi qualifié pour la prochaine finale de la Coupe de France face à l’OL, le PSG a un dernier rêve : retrouver la finale de la C1, comme cela avait été le cas en 2020 avec une défaite contre le Bayern. Si Paris pourrait d’ailleurs retrouver le club allemand à Wembley le 1er juin prochain, il faudra d’abord que le PSG vienne à bout de Dortmund. Pouvant se baser sur les matchs de poules contre ce même adversaire, avec une victoire 2-0 au Parc et un nul 1-1 en Allemagne, Paris peut aborder cette demie avec ambition. Surtout que pour ce match capital, Luis Enrique dispose d’un groupe au complet.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes - Zaire Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola.