Clément Turpin a un problème avec la France

Souvent décrié en Ligue 1, Clément Turpin continue d’être nommé par l’UEFA sur les grandes affiches de Ligue des Champions. Au sifflet pour Bayern-Real mardi soir, l’arbitre français a été excellent.

Il y a six jours, Clément Turpin était au cœur de la polémique en Ligue 1 après un penalty évident oublié en faveur du LOSC pour une grosse faute de Takumi Minamino. Ce n’est pas la première fois cette saison que celui qui est considéré comme l’arbitre français n°1 suscite des critiques et de l’agacement. Le 16 février dernier, le président niçois Jean-Pierre Rivère avait publiquement critiqué l’arbitrage de Clément Turpin après la victoire de l’OL contre les Aiglons, un match au cours duquel deux potentiels penalty ont été oubliés en faveur de Nice. Sur la scène européenne en revanche, Clément Turpin est un autre homme.

L’arbitre de 41 ans est cependant tenu en très haute estime par les responsables de l’arbitrage de l’UEFA. La preuve, le natif d’Oullins était désigné pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, et sa prestation a été tout simplement impeccable. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a d’ailleurs salué la belle prestation de Clément Turpin et a mis en avant la différence énorme entre son arbitrage en Europe et son arbitrage en Ligue 1.

« Clément Turpin a fait un bon match. En Ligue des Champions, Clément Turpin est très bon, c’est en Ligue 1 qu’il y a un problème avec lui. Il a un style, les arbitres ont un style, et lui cultive le sien. Il est très sérieux, il ne sourit jamais, c’est son style » a lancé le journaliste de l’After Foot, qui aimerait que le numéro un des arbitres français soit aussi bon quand il officie en Ligue 1. Le quotidien L’Equipe a également salué la belle prestation de l’homme en bleu, mardi soir à Munich, en lui accordant l’excellente note de 8/10.

Clément Turpin félicité après Bayern-Real

« Clément Turpin, l'arbitre français de la demi-finale aller de Ligue des champions mardi soir entre le Bayern Munich et le Real Madrid (2-2), a été à la hauteur de l'évènement, prenant des décisions justes et au bon moment, sans avoir besoin du VAR. Le match était engagé et d'une grande correction, facile à arbitrer avec un tel état d'esprit, mais il y est pour quelque chose. Turpin, sélectionné pour l'Euro avec François Letexier, a tenu son match » souligne le quotidien national dans son édition du jour. Clément Turpin reçoit donc les félicitations après cette demi-finale aller de la Ligue des Champions. A lui désormais d’être aussi impérial en Ligue 1, où l’intensité est moindre et où l’arbitrage est donc censé être plus simple.