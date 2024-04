Zidane fait encore de l'ombre à Mbappé au Panthéon

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Questionné sur Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger a donné son opinion sur le talent de l'attaquant français et estime qu'il n'est pas encore le meilleur joueur tricolore de l'histoire du football.

Le Real Madrid affronte le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, tandis que le PSG retrouve le Borussia Dortmund. Les Merengues pourraient affronter le club de la capitale en finale. Un duel fait déjà saliver les fans. Celui entre Antonio Rüdiger et Kylian Mbappé. L'un a terrorisé Erling Haaland en quart de finale et l'autre est l'actuel meilleur buteur de la C1 (8 réalisations). Le joueur allemand a eu l'occasion de s'exprimer sur le cas du capitaine de l'équipe de France lors d'une interview accordée au média Carré. Rüdiger est épaté par l'attaquant de 25 ans, mais trouve qu'il n'est pas encore à la hauteur de Zinédine Zidane. « Il est spécial. Il a gagné la Coupe du monde à 18 ans. Ça le rend spécial et je pense qu'il peut devenir le meilleur joueur français de tous les temps. Ce n'est pas encore le cas. Pour moi c'est Zinédine Zidane » a affirmé le joueur de 31 ans.

Rüdiger place Mbappé derrière Zidane dans la hiérarchie

Antonio Rüdiger avoue être bluffé par la précocité de Kylian Mbappé. Mais pour le moment, le natif de Berlin met encore Zizou devant le buteur parisien, dans la hiérarchie des plus grands joueurs français. Les deux joueurs ne se sont d'ailleurs pas encore affrontés en club, mais peuvent arranger cela en finale de la Ligue des champions. Mais avant de penser à cette confrontation, le défenseur central estime qu'il faut d'abord que les deux clubs battent respectivement le club allemand contre qui ils vont jouer. « Mbappé doit encore affronter Dortmund et ça ne va pas être facile. On reste chacun concentré sur la prochaine étape » a ajouté l'ancien joueur de Chelsea. Kylian Mbappé est prévenu.