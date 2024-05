Dortmund fanfaronne et voit des flemmards au PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 à domicile lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Les joueurs du club allemand ont beaucoup plus couru que leurs adversaires. Ce qu'a souligné Mats Hummels.

Grâce à un but de Niclas Füllkrug, Dortmund prend une option sur la qualification en finale de la Ligue des Champions, avant le match retour au Parc des Princes, le mardi 7 mai, qui sera la quatrième confrontation entre les deux équipes cette saison. Si Paris a touché à deux reprises les montants, c'est bien le Borussia Dortmund qui a été décisif, grâce à une grosse pression et surtout une activité débordante de la part des joueurs d'Edin Terzić. Les Allemands ont couru 119,7 kilomètres lors de cette rencontre, contre 110,1 pour le PSG. Le club de la capitale a terminé avec 58 % de la possession, ce qui explique également cet écart mais Mats Hummels estime que c'est également dû au manque d'envie de la part de certains joueurs parisiens.

Hummels relève le manque d'envie de certains Parisiens

« Si on veut battre une telle équipe, on doit aussi plus courir. On doit dire aussi que Paris a deux ou trois joueurs qui ne font pas chaque mètre défensivement, qui amènent des qualités offensives incroyables. Ils courent moins, mais ça ne les rend malheureusement pas plus mauvais » a analysé celui qui a été élu homme du match, au micro de DAZN, après la rencontre. Le défenseur central trouve que quelques joueurs du PSG, probablement les éléments offensifs, font moins les efforts et cela s'est clairement vu avec les replis défensifs en trottinant de Mbapé, Dembélé et Barcola ce mercredi soir. Si Paris a l'habitude de jouer de cette manière cette saison, le match retour sera probablement différent et le Borussia Dortmund devra rééditer une pareille performance. En septembre dernier, le PSG avait battu 2-0 les coéquipiers de Marco Reus en phase de poules. Un résultat qui serait suffisant pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions.