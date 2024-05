Bayern-Real ‍: Tuchel met KO son propre défenseur

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Gros match ce mardi soir entre le Bayern et le Real Madrid, mais Thomas Tuchel a fait du Thomas Tuchel en envoyant l'un de ses joueurs au tapis en raison de sa performance ratée.

Une nouvelle fois, l’affiche de Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses. Dans un match à rebondissements et parti sur les chapeaux de roues, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont séparés sur le score de 2-2. Une rencontre de haute volée dans laquelle les deux équipes ont su faire parler leur force. Les Espagnols ont fait le dos rond avant de frapper au bon moment pour ouvrir le score et revenir à la marque. Le Bayern Munich a longtemps maitrisé les débats avant d’être enfin réaliste en seconde période, et a même pensé pouvoir l’emporter avant de devoir concéder ce nul à la maison qui ne place pas les Bavarois dans le rôle de favori en vue du match retour. Mais tout est encore possible avec ce 2-2, à condition qu’un joueur se réveille pour Thomas Tuchel.

Deux erreurs, deux buts, Tuchel dégoûté

L’ancien entraineur du PSG, qui sait très bien qu’il va quitter son poste en fin de saison, peut encore plus se lâcher que d’habitude, lui qui n’a jamais eu la langue dans sa poche. Sa dernière victime est son défenseur central Kim Min-Jae, qui a été fautif sur les deux buts. Il est sorti très loin de sa zone pour suivre Vinicius avant de se faire prendre dans le large espace dans son dos sur le premier but, et a concédé un pénalty en se faisant enrouler par Rodrygo sur le deuxième. Thomas Tuchel ne l’a pas loupé. « Il a été trop gourmand à deux reprises. Il a fait le premier mouvement trop tôt contre Vinicius sur le premier but et s’est fait prendre sur la passe de Kroos. Il a joué trop risqué et a été trop agressif. Sur le second but, c’est malheureusement une autre faute de sa part. Il n’y avait pas besoin de défendre si agressivement contre Rodrygo, Eric (Dier) était là pour aider mais il l’a mis au sol. Malheureusement, avec de telles qualités en face, les erreurs sont punies. Mais maintenant, c’est arrivé, on doit passer à autre chose », a lancé le coach du Bayern en conférence de presse. Une sortie qui a eu le don d’étonner, tant s’en prendre publiquement au Sud-Coréen, qui a aussi sauvé quelques belles situations face à Vinicius, ne va pas forcément aider en vue du match retour aux yeux des supporters munichois. Mais Thomas Tuchel est exigeant, et ses joueurs le savent également.