LdC ‍: Le Bayern et le Real Madrid dos à dos ‍!

Ligue des champions, demi-finale aller

Allianz Arena

Bayern Munich-Real Madrid 2-2

Buts : Sané (53e), Kane (57e sur pen.) pour le Bayern ; Vinicius (24e, 84e sur pen.) pour le Real

A l'issue d'une rencontre animée, le Bayern et le Real se sont quittés sur un nul 2-2. Les regrets sont plutôt bavarois au vu du contenu et de l'efficacité madrilène.

Quasiment champion d'Espagne, le Real partait favori chez bien des observateurs face à un Bayern décevant cette saison. Cependant, le début de match était largement à l'avantage des Bavarois. Sané venait inquiéter Lunin après quelques secondes seulement. Derrière, on assistait à un siège du but merengue. Cependant, ni Sané, ni Kane ou Musiala n'ajustaient correctement la mire. Tout le contraire d'un Real clinique comme toujours. D'une passe laser, Kroos trouvait Vinicius en profondeur. Le Brésilien trompait Neuer et ouvrait le score sur la première frappe du Real. Un coup de massue pour le Bayern, moins dangereux en fin de premier acte. On sentait même le Real capable de doubler la mise.

Games in all competitions for Bayern: 𝟒𝟑



Goals in all competitions for Bayern: 𝟒𝟑@HKane is out of this world 👽 pic.twitter.com/6h3HJOsySg