Canal+ ‍: Habib Beye pour le PSG, il crie au mensonge

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Les supporters du Paris Saint-Germain s'offusquent parfois des commentaires d'Habib Beye, le consultant de Canal+ notamment sur la Ligue des Champions. Eric di Meco n'est pas surpris.

« Je n'ai pas peur de le dire, je serais très content que le PSG remporte la Ligue des champions. Parce que c'est une équipe française. La seule chose, c'est que quand le PSG joue l'OM, tout le monde sait où est mon coeur et ma préférence. » Le 25 avril dernier, répondant sur RMC à une question sur la neutralité de ses commentaires sur Canal+, Habib Beye avait confié qu’il n’était pas du tout mécontent de voir le Paris Saint-Germain être en lice pour gagner la Ligue des champions. Souvent critiqué sur ses commentaires très acides à l’encontre des joueurs ou des décisions des dirigeants parisien, l’ancien joueur de l’OM, actuellement entraîneur du Red Star, s’est défendu de tout chauvinisme pro-OM et donc anti-PSG. Cependant, pour Eric di Meco, consultant de RMC et forcément proche de l’Olympique de Marseille, Habib Beye ne dit pas la vérité quand il dit qu’il se réjouirait de voir Marquinhos lever la coupe aux grandes oreilles avec Paris.

Di Meco rigole du sketch de Beye avec le PSG

Habib Beye sur le PSG en Ligue des Champions 😬



« Je n'ai pas peur de le dire, je serais très content que le PSG remporte la Ligue des champions. Parce que c'est une équipe française. La seule chose, c'est que quand le PSG joue l'OM, tout le monde sait où est mon coeur et ma… pic.twitter.com/ob74f0L7lj — Footballogue (@Footballogue) April 25, 2024

L'ancien défenseur de l'OM, qui a renoncé à être le consultant de RMC sur les matchs du PSG, estime que son homologue de Canal+ bluffe totalement. « Le foot n'est pas une religion en France. C'est un passe-temps, une passion... mais pas une religion. Quand on a joué l'AC Milan avec l'OM en finale en 1993 (1-0), les supporters de l'Inter étaient pour nous ! Cette semaine, ceux du Barça ont supporté le Bayern face au Real. Quand j'entends Habib, je réfléchis et je me dis : ''Il veut devenir un grand entraîneur donc il va dire qu'il aime tout le monde.'' C'est la limite des consultants qui sont toujours dans le milieu. Attention, Habib est excellentissime, quand il parle de foot, je l'écoute. Quand il dit qu'il serait très content pour Paris, cela me fait sourire parce qu'il n'insulte pas l'avenir. Mais quand il commente le PSG, je sais ce qu'il pense et qu'il n'est pas toujours forcément content de le voir gagner. Il a toujours la fibre marseillaise », confie Eric di Meco, qui avoue que si l'OM allait en finale d'une coupe européenne, il couperait le son de sa télé s'il savait que le consultant était fan du Paris Saint-Germain.