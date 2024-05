LdC ‍: Mbappé battu par l'impitoyable Vinicius

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé contre le Bayern Munich mardi en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Vinicius ne déçoit jamais sur la scène européenne. Kylian Mbappé fera-t-il aussi bien contre Dortmund ?

La saison prochaine, Vinicius Junior et Kylian Mbappé évolueront dans la même équipe puisque la signature de l’attaquant du PSG au Real Madrid est quasiment actée. Carlo Ancelotti va disposer d’une attaque de feu avec deux joueurs capables de faire la différence à tout moment. Mais à ce jour, Vinicius a une longueur d’avance sur Kylian Mbappé selon Walid Acherchour. Sans tomber dans la comparaison entre les deux joueurs, le consultant de Winamax a fait l’éloge de l’attaquant brésilien du Real Madrid après le match nul des Merengue sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir (2-2). Pour le consultant, il n’y a tout simplement aucun joueur, pas même Kylian Mbappé, qui est plus fiable, décisif et régulier que Vinicius en Ligue des Champions. On attend maintenant la réponse de Kylian Mbappé dès mercredi soir contre le Borussia Dortmund.

« Depuis ce match contre Liverpool en 2020, je ne vois pas un offensif plus fiable que lui en Ligue des Champions. Entre ce qu’il a fait contre Chelsea en demi-finale, contre Liverpool en finale, contre Manchester City l’année dernière et cette année, le match contre Leipzig… Cette année, si tu regardes ce qu’il fait contre Leipzig, mardi contre le Bayern, alors qu’il est dans un rôle ingrat avec très peu de munitions. Mais il a toujours la bonne attitude, sur le premier but, son appel contre-appel est dévastateur, Kim a une scoliose toute la nuit après ça. Il va à 10.000 à l’heure, c’est un danger permanent, c’est le joueur qui fait que le Bayern ne peut pas presser trop haut car ils sont en difficulté. Sur des miettes, il te fait la différence. Je ne vois pas un joueur aussi fiable offensivement en Ligue des Champions. Il a de la personnalité, il fait les différences, il est décisif, c’est incroyable, ne banalisons pas ça » a lancé Walid Acherchour, épaté par la régularité des prestations de Vinicius Junior sur la scène européenne. Difficile de le contredire, tant le Brésilien s’est imposé comme une référence en Ligue des Champions depuis plus de quatre ans.