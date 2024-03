3 milliards pour la nouvelle Ligue des champions, l’UEFA va régaler

A partir de la saison prochaine, la Ligue des Champions se jouera sous le nouveau format dessiné par l’UEFA. L’instance européenne a également augmenté les recettes pour les participants. Plus de trois milliards d’euros seront distribués pour les équipes en lice.

La Ligue des Champions sous son format actuel vit ses derniers mois. Dès la saison prochaine, la compétition se jouera dans sa nouvelle formule. Il faudra oublier les huit poules de quatre équipes. A partir de l’exercice 2024-2025, la phase de groupes réunira les 36 participants dans une poule unique, où chaque équipe affrontera huit adversaires différents suite à un tirage au sort. Beaucoup auront du mal à s’y faire. Mais une chose est sûre, c’est que tous les clubs apprécieront les recettes de cette nouvelle Ligue des Champions.

An exciting new era for European club football awaits 🤩



Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O