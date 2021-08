Tirage Ligue des Champions : le PSG et le LOSC fixés à 18h00

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

La nouvelle édition de la Ligue des Champions débutera officiellement ce jeudi soir avec le tirage au sort de la phase de groupes (18h00 sur BeIN 1, RMC Sport 2 et Canal+). Un rendez-vous important pour le PSG et le LOSC, les deux représentants du football français en C1.

Cette saison, la Ligue 1 n’aura donc pas trois représentants en Ligue des Champions. Puisque mercredi soir, au terme d’un match frustrant lors duquel Monaco avait la qualification en poche grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder, l’ASM a chuté contre le Chakhtar Donetsk (2-2 en prolongation, après le 0-1 de l’aller). Par conséquent, le club du Rocher va rejoindre l’OM et l’OL en Europa League, tout en laissant le LOSC et le PSG entre eux en C1… Le club champion de France en titre et son dauphin connaîtront en tout cas leurs prochains adversaires ce jeudi soir. Un tirage au sort qui s’annonce compliqué pour Lille et Paris.

Le PSG avec Chelsea, l'Atalanta et le Milan ?

Du côté d’Istanbul, lieu de la finale de cette édition 2022, les clubs français espèrent avoir la main heureuse. Le PSG en tête. Placé dans le chapeau 2, Paris pourrait tomber d’entrée face à un très gros morceau, comme le Chelsea de Tuchel, le Manchester City de Guardiola, le Bayern Munich ou l’Inter Milan. Dans le pire tirage possible, le PSG pourrait ensuite avoir l'Atalanta ou Leipzig via le chapeau 3, et le Milan AC dans le chapeau 4. Avec ce trio-là, l’équipe de Mauricio Pochettino aurait fort à faire pour sortir en tête de sa poule. Par contre, le PSG peut aussi se retrouver avec un tirage plus clément, avec le Sporting, le Zenit et le Sheriff Tiraspol.

Le Real et l'Ajax pour le LOSC ?

Pour Lille, le tirage sera difficile dans tous les cas, sachant que la formation de Jocelyn Gourvennec ne semble pas vraiment taillée pour briller en C1. Posé dans le premier chapeau, celui des champions des six premiers pays européens et des clubs vainqueurs des compétitions continentales, le LOSC pourrait tomber dans un groupe de la mort, avec le Real Madrid, le Barça, la Juve ou Liverpool via le chapeau 2, l’Ajax via le chapeau 3 et le Milan. Ou alors si la chance est du côté d’Olivier Létang, Lille pourrait s’en tirer avec le FC Séville, Benfica et Malmö. Que ce soit pour le LOSC ou le PSG, les réponses tomberont dans tous les cas jeudi à partir de 18 heures.



Les quatre chapeaux pour le tirage au sort de la Ligue des Champions :

Chapeau 1 : Chelsea (ANG), Manchester City (ANG), Atlético de Madrid (ESP), Villarreal (ESP), Bayern Munich (ALL), Sporting CP (POR), Inter Milan (ITA), Lille.

Chapeau 2 : Real Madrid (ESP), FC Barcelone (ESP), Juventus (ITA), Paris Saint-Germain, Manchester United (ANG), Liverpool (ANG), Séville FC (ESP), Dortmund (ALL).

Chapeau 3 : FC Porto (POR), Ajax Amsterdam (HOL), RB Leipzig (ALL), Atalanta Bergame (ITA), Zénith Saint-Pétersbourg (RUS), Benfica (POR), RB Salzbourg (AUT), Chakhtior Donetsk (UKR).

Chapeau 4 : Club Bruges (BEL), AC Milan (ITA), Wolfsburg (ALL), Malmö (SUE), Young Boys Berne (SUI), Sheriff Tiraspol (MDA), Besiktas (TUR), Dynamo Kiev (UKR).