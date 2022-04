Karim Benzema, son chef d'oeuvre le rapproche du Ballon d’Or !

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé mardi soir contre Manchester City avec le Real Madrid (4-3), Karim Benzema totalise 14 buts en Ligue des Champions cette saison.

Auteur d’un triplé contre le Paris Saint-Germain, Karim Benzema avait remis ça au tour suivant face aux Anglais de Chelsea. Mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions, l’international tricolore a encore fait parler la poudre en inscrivant un doublé contre Manchester City, dont une panenka pleine de sang froid pour tromper Ederson et revenir à 4-3 dans les dix dernières minutes.

Avec ces deux buts supplémentaires, Karim Benzema totalise 14 réalisations en Ligue des Champions cette saison. Un total qui place le buteur formé à l’OL en position idéale pour finir meilleur buteur de la campagne 2021-2022 de Ligue des Champions, un exploit qui serait une première pour un joueur français dans l’histoire moderne.

Benzema meilleur buteur de la saison en C1

Benzema did his best Zidane impression 🔥 pic.twitter.com/2WUN0KncUl — ESPN FC (@ESPNFC) April 26, 2022

Au-delà de ce record colossal, Karim Benzema se rapproche davantage du Ballon d’Or au fur et à mesure qu’il empile les buts en Ligue des Champions. En attendant le match de Liverpool et de ses concurrents Mohamed Salah et Sadio Mané contre Villarreal ce mercredi soir, également en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Karim Benzema a vraisemblablement pris une avance définitive sur Robert Lewandowski ou encore Kylian Mbappé. Mais à en croire l’attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France, le Ballon d’Or n’est absolument pas un objectif prioritaire. Au micro de RMC Sport après la courte défaite des Merengue à Manchester City, Karim Benzema a confié que sa priorité était d’abord de remporter les deux trophées collectifs majeurs pour le Real Madrid. A savoir la Liga, ce qui sera certainement officiel ce week-end et la Ligue des Champions, où l’équipe de Carlo Ancelotti est toujours en vie après sa demi-finale aller.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Le Ballon d'Or ou la C1, Benzema n'hésite pas

« Je pense surtout à gagner la Ligue des champions et la Liga. Je suis surtout concentré sur les objectifs collectifs » a lancé Karim Benzema au micro de RMC avant d’être relancé et de répondre sans sourciller. « La Ligue des Champions ou le Ballon d’Or à la fin de la saison ? La Champions League direct ! » a souri Karim Benzema, lequel a par ailleurs eu les nerfs très solides mardi soir contre Manchester City en Ligue des Champions en inscrivant un penalty… quelques jours seulement après avoir manqué deux penaltys dans le même match en Liga. « C'est la force mentale, le sang-froid. Les gardiens me regardent, regardent comment je tire les penalties. Il y a des moments où il faut changer » a simplement analysé Karim Benzema, pour qui il était hors de question de se défiler et de ne pas tirer le penalty qui allait permettre au Real Madrid de revenir à un but de Manchester City dans l’optique du match retour.

Dans les colonnes de L’Equipe, l’attaquant tricolore a sans surprise -et comme souvent- obtenu la meilleure note du match avec un 8/10 totalement mérité. « De quelques miettes, il a réussi un décalage pour Vinicius (17e) et un centre sur la tête d'Alaba (30e). Il a surtout réduit le score deux fois d'une reprise du gauche parfaite (1-2, 33e) puis sur penalty (82e) et n'a cessé de remobiliser ses coéquipiers, qui n'ont pas coulé grâce à lui. Encore immense » a analysé L’Equipe qui n’a pas attribué de notes supérieures à 5/10 pour le reste des joueurs du Real Madrid, preuve de l’exploit de Karim Benzema, qui continue de surnager dans une équipe en difficulté, notamment à l’extérieur en Ligue des Champions. Dans les rangs de Manchester City en revanche, trois joueurs obtiennent la même note que Karim Benzema, il s’agit de Bernardo Silva, Phil Foden et Kevin de Bruyne. Trois joueurs brillants, mais qui ne devraient pas empêcher Karim Benzema de foncer vers le Ballon d’Or à la fin de la saison s’il continue sur sa lancée.