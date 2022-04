Real : Karim Benzema a mis Manchester City à ses pieds !

Dans : Ligue des Champions.

Par La Rédaction

Auteur d’une saison exceptionnelle, Karim Benzema sera de toute évidence l’atout offensif n°1 du Real Madrid contre Manchester City ce mardi.

Homme fort du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain puis face à Chelsea, Karim Benzema sera surveillé de près par Manchester City ce mardi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Auteur d’un triplé face aux Blues, l’attaquant du Real Madrid aura à cœur de porter une nouvelle fois son équipe. Grand favori dans la course au prochain Ballon d’Or, l’international français a l’occasion de mettre tout le monde d’accord en cas de nouvelle performance majuscule face à Manchester City. Du côté de l’équipe de Pep Guardiola, on a bien conscience que Karim Benzema est l’atout offensif à surveiller au Real Madrid. En conférence de presse avant la demi-finale aller de ce mardi soir, Raheem Sterling a mis ses coéquipiers en garde contre le phénomène Karim Benzema.

« Nous savons, non seulement cette saison, mais aussi les saisons précédentes, à quel point ils sont bons dans cette compétition. Avec tout ce qu'il s'est passé dans le passé, nous devons nous préparer correctement, nous assurer que nous sommes mentalement prêts à relever le défi. Karim Benzema est un joueur de haut niveau, il a joué à un top niveau pendant si longtemps. C'est un professionnel incroyable » a lancé l’international anglais, conscient que Karim Benzema est à ce jour l’un des tous meilleurs joueurs du monde et que par conséquent, il sera à surveiller de très près pour Joao Cancelo, John Stones, Ruben Dias et les défenseurs de Manchester City dans leur ensemble. Et il ne fallait pas compter sur l’entraîneur citizen Pep Guardiola pour être moins élogieux envers Karim Benzema.

Guardiola très élogieux sur Benzema

« Benzema est exceptionnel » a d’abord livré Pep Guardiola avant le choc entre Manchester City et le Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions avant de poursuivre. « Il est exceptionnel non seulement pour ce qu’il fait maintenant, mais aussi pour ce qu’il fait depuis plus de 10 ans au Real Madrid. Il n’est pas seulement un buteur, mais aussi un fantastique et polyvalent joueur. Sa carrière est phénoménale » a lancé Pep Guardiola, très élogieux envers Karim Benzema et qui aimerait sans doute un attaquant de ce calibre au sein de son effectif. D’autant plus que Manchester City a fait du recrutement d’un pur avant-centre sa priorité dans l’optique du prochain mercato. A priori, le leader de la Premier League ne devrait cependant pas tenter de recruter Karim Benzema. Manchester City fait plutôt de l’international norvégien Erling Haaland sa priorité…