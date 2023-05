Pep Guardiola humilié, Daniel Riolo est furieux

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

La semaine passée, le Manchester City de Pep Guardiola a atomisé le Real Madrid en demi-finale retour de la Ligue des Champions (4-0).

Comme à ses plus grandes heures barcelonnaises, Pep Guardiola règne en maître sur le football en cette année 2023. Vainqueur de la Premier League avec Manchester City, l’entraîneur catalan est en passe de remporter la Ligue des Champions. Et comme toujours avec lui, la manière est là et de quelle façon. Face au Real Madrid la semaine dernière, le champion d’Angleterre a livré une prestation d’anthologie.

Riolo détruit les anti-Guardiola et les pro-Mourinho

Daniel Riolo ne s’en est jamais caché, il est un grand fan de Pep Guardiola, de ses méthodes et de la manière dont il arrive à faire jouer ses équipes. Cela n’est pas près de changer et alors que José Mourinho est parfois cité comme le successeur de Christophe Galtier au PSG, le journaliste de l’After Foot sur RMC a osé un parallèle entre les deux entraîneurs. Tandis que certains observateurs du football préfèrent le Special One à Pep Guardiola, cet avis rend fou Daniel Riolo, lequel ne comprend pas comment un fan de football peut avoir objectivement cet avis.

« Comment aujourd’hui quelqu’un qui aime le foot peut préférer Mourinho à Guardiola ? Au nom de quoi ? Pour moi c’est une aberration. Il n’y a pas qu’une seule façon de jouer au foot, j’entends ce discours. Mais quand tu aimes le foot, le ballon, la façon dont bougent les joueurs sur un terrain, la façon dont circule le ballon, l’esthétisme du jeu et du sport… comment tu peux préférer Mourinho à Guardiola ? » s’interroge Daniel Riolo avant de conclure à ce sujet.

« Quand tu es neutre, comment tu peux espérer que Guardiola se plante pour pouvoir critiquer sa méthode. Je ne comprends pas. Pour moi, ceux qui n’aiment pas Guardiola ce sont des gens médiocres. Ce sont les mêmes qui n’aiment pas les premiers de la classe et qui préfèrent les gars qui font des conneries au fond de la classe. C’est preuve d’une énorme ignorance » estime Daniel Riolo, pour qui il n’est tout simplement pas possible de préférer le style de jeu hyper-défensif de José Mourinho à celui ultra-offensif et protagoniste de Pep Guardiola. C’est ce qu’on appelle un avis bien tranché.