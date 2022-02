Madrid sans Benzema, Pochettino a moins peur

Dans : Ligue des Champions.

Par Nicolas Issner

Le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino risque bien d’affronter un Real Madrid sans Karim Benzema le 15 février. Sans lui, les Madrilènes seront grandement handicapés et l’entraîneur du PSG en est bien évidemment au courant.

A cinq jours du choc de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions, opposant le Paris Saint-Germain au Real Madrid, c’est tout Madrid qui retient son souffle concernant Karim Benzema et un éventuel forfait. Blessé depuis le 23 janvier dernier suite à une blessure aux ischio-jambiers, le meilleur buteur du Real est quasi « out » pour le match de Liga de ce week-end à Villarreal. Très incertain, il ne devrait pas être à 100% de sa forme lors du déplacement au Parc des princes dans cinq jours. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Côté PSG, cette absence de taille, si elle est confirmée, risque de redistribuer les cartes à la qualification et Mauricio Pochettino le sait très bien. « Benzema est un très grand joueur, l'un des grands attaquants du monde. Il a montré son talent au Real année après année. S'il n'est pas là, ce sera une grande perte. Je ne dis pas que l'on va en profiter parce que le Real a un grand effectif avec de grands joueurs. Mais dans l'analyse, il faudra en tenir compte » a déclaré le tacticien argentin en conférence de presse ce jeudi.

Benzema, 2e joueur le plus décisif en Europe

🚨| Reported by multiple reliable sources:



Karim Benzema is a doubt for the next games against Villarreal and PSG. His recovery has slowed down. pic.twitter.com/xS2Mi4gfE5 — Madrid Xtra. (@MadridXtra) February 9, 2022

Alors que cette blessure devait être minime, la réalité aujourd’hui est complètement différente. Karim Benzema pourrait ne passer la Saint-Valentin dans la ville des amoureux. Une absence qui pourrait totalement déséquilibrer les deux attaques avec Mbappé, Messi, Neymar d’un côté et Vinicius Junior de l’autre. Impliqué sur 37 réalisations madrilènes (24 buts, 13 passes) cette saison, Karim Benzema est le 2e joueur le plus prolifique d’Europe derrière Robert Lewandowski. Sans Benzema, le Real Madrid compte une élimination en Coupe du Roi à Bilbao la semaine dernière et une victoire poussive face à Grenade (1-0) dimanche dernier. Un constat inquiétant face à Mauricio Pochettino et son armada parisienne qui vient d’écraser le LOSC (5-1).