Arsenal aidé par une erreur d'arbitrage désormais légendaire

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Arsenal et le Bayern Munich se sont séparés sur un score de parité (2-2) qui promet un match retour spectaculaire. Mais les Allemands peuvent très justement se sentir floués.

Tandis que les Gunners se plaignaient d'un éventuel penalty oublié suite à une sortie de Neuer sur Saka, du côté allemand, Thomas Tuchel était lui en furie contre Monsieur Nyberg, l'arbitre suédois de ce quart de finale de Ligue des champions. Et il avait de quoi. En effet, sur une séquence qui fera date, et alors que l'arbitre avait sifflé un six mètres, et que le gardien de but d'Arsenal avait fait une courte passe à Gabriel, ce dernier s'est saisi du ballon de la main et l'a replacé pour dégager. Une évidente main dans la surface qui valait un inévitable penalty suite à la colossale erreur du défenseur brésilien des Gunners. Mais l'arbitre n'a rien sifflé, et la VAR n'a rien signalé non plus, alors qu'Harry Kane et d'autres joueurs tentaient d'alerter Glenn Nyberg sur cette monstrueuse bévue qui s'était passée sous ses yeux.

Une faute de débutant, l'arbitre refuse de siffler penalty

Alucinad lo que ocurrió en el Arsenal Bayern.



Nyberg pita para dar inicio al juego, Raya se la pasa a Gabriel y este la coge con la mano. Es penalti.



Según Tuchel, no lo sancionó porque fue “un error de niños”.

pic.twitter.com/nwRCGXzj4t — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) April 10, 2024

Après le match, Thomas Tuchel était encore en colère contre l'arbitre, ayant du mal à comprendre qu'en 2024 un tel fait de jeu puisse échapper aux officiels. Et à en croire l'entraîneur du Bayern Munich, la réponse de Nyberg a été encore plus stupéfiante que son erreur. « J’ai senti beaucoup de petites décisions aller contre nous… et une énorme erreur de ne pas nous accorder de penalty. Ce qui nous met vraiment en colère, c'est l'explication qu’il a donnée sur le terrain. Il a dit que c'était une erreur de débutant et qu'il ne donnait pas siffler un penalty pour cela en quart de finale de la Ligue des champions », a précisé l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Il n'est pas certain que l'UEFA voit cela du même oeil, et que l'on revoit Glenn Nyberg cette saison en Ligue des champions.