Madrid : Benzema au coeur d'un pari très risqué

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid affronte le PSG mardi soir en Ligue des Champions et à ce jour, l’incertitude plane toujours autour de Karim Benzema.

Victime d’une blessure aux ischio-jambiers à la fin du mois de janvier, Karim Benzema poursuit sa course contre la montre. L’objectif de l’avant-centre du Real Madrid est d’être opérationnel afin de débuter le match contre le PSG le 15 février prochain au Parc des Princes et visiblement, Karim Benzema se donne les moyens d’atteindre son objectif. La preuve, l’attaquant de l’Equipe de France a publié en story sur Instagram une photo de lui en pleine séance de musculation au plein cœur de la nuit. Déterminé comme jamais à l’idée de défendre les couleurs du Real Madrid dès le coup d’envoi du match aller face au PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions, Karim Benzema est un sujet de préoccupation évident pour son entraîneur Carlo Ancelotti.

Ancelotti devrait prendre le risque avec Benzema

📲 | Story Instagram de Benzema ! Toujours à la salle 🦾👀 pic.twitter.com/X1lEm6kbe4 — TeamBenzema695 ™️ (@teambenzema695) February 9, 2022

Le manager du Real Madrid a confirmé à plusieurs reprises en conférence de presse que Karim Benzema était tout simplement le joueur indispensable de son équipe et que son absence serait un coup dur phénoménal pour les Merengue. C’est ainsi que selon L’Equipe, Carlo Ancelotti serait prêt à prendre le (gros) risque de faire débuter Karim Benzema face au PSG même s’il apparait évident que le buteur des Bleus ne sera pas à 100 % contre l’équipe de Kylian Mbappé. Du côté des médias espagnols, les versions diffèrent au sujet de la présence de Karim Benzema sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. El Chiringuito a évoqué mercredi un possible forfait de Karim Benzema contre le PSG tandis que le journal pro-madrilène AS est plutôt confiant quant à la titularisation de l’attaquant formé à Lyon le 15 février prochain. La course contre la montre se poursuit pour Karim Benzema tout comme pour Neymar dans les rangs parisiens/