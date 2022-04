Le Real Madrid, équipe la plus chanceuse d'Europe, l'accusation tombe

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid peut encore réaliser un doublé Liga-Ligue des champions cette saison. Des prouesses qui ne ravissent pas tout le monde.

Le Real Madrid peut remporter le 35ème championnat d'Espagne de son histoire ce samedi en cas de résultat positif face à l'Espanyol. Le club merengue pourra ensuite lancer de la meilleure des manières sa préparation pour sa demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City. Lors de la première manche, les hommes de Carlo Ancelotti ont su faire le dos rond pour repartir d'Angleterre avec une courte défaite 4 buts à 3. Un score plutôt flatteur pour le Real Madrid, dominé globalement par les Citizens. Mais ce n'est pas la première fois que la Casa Blanca parvient à se défaire d'une situation compliquée. En huitièmes de finale face au PSG puis en quarts contre Chelsea, le Real Madrid a su s'en sortir malgré des difficultés dans le jeu. Si certains y voient une grande force, d'autres pensent à la chance, comme Antonio Cassano.

Un Real Madrid chanceux, et c'est tout ?

Carlo Ancelotti pourrait devenir cette saison le premier entraîneur de l'histoire à remporter les 5 grands championnats ET 4 Ligue des Champions. 👔🇮🇹 pic.twitter.com/0HoXOAx1yQ — BeFoot (@_BeFoot) April 22, 2022

La manière de jouer du Real Madrid est cette saison assez atypique sur la scène européenne. Peu d'occasions mais une efficacité redoutable, à l'image d'un Karim Benzema au sommet de son art. Mais pour Antonio Cassano, les très probables futurs champions d'Espagne sont chanceux... Sur la chaîne Twitch « BoboTV », l'Italien s'est lâché et a même provoqué Carlo Ancelotti : « Carlo, ce que tu as eu, c'est de la chance contre City, le PSG, Chelsea et bien d'autres équipes dans le passé. Tu es un grand entraîneur, mais il faudrait aussi savoir faire trois passes consécutives. A chaque fois, Benzema règle les problèmes, ou Vinicius comme l'autre jour, ou une passe miraculeuse de Modric... Si tu fais le pointilleux, je m'en fous... Tu es gentil, je t'apprécie, mais je dois te dire la vérité. Je ne suis pas un imposteur comme les autres ». Ce n'est pas la première fois qu'Antonio Cassano se paye Carlo Ancelotti. Déjà, après la qualification contre le PSG, l'ancien de la Roma avait pesté contre la chance du Real Madrid et avait plaint le club francilien. Il avait aussi affirmé que cette chance abandonnerait tôt ou tard les Merengue. Reste à savoir si ce sera contre Manchester City mercredi soir prochain au Santiago-Bernabéu.