Le PSG et Neymar corrigent l'Etoile Rouge 6-1, c'est pas cher payé !

Parc des Princes

PSG bat Etoile Rouge de Belgrade : 6 à 1

Buts : Neymar (20e, 22e, 81e), Cavani (37e), Di Maria (42e), Mbappé (70e) pour le PSG; Marin (74e) pour Belgrade

Deux semaines après sa défaite à Liverpool, le Paris Saint-Germain a répondu aux critiques en atomisant une formation de l'Etoile Rouge de Belgrade qui a volé en éclats et peut presque s'estimer heureuse de s'en tirer avec ce score déjà colossal de 6-1. Une addition qui est la plus lourde défaite de la longue histoire du club serbe. Mais ce mercredi soir, le PSG a clairement tout donné de la première à la dernière minute, et c'est le club de Belgrade qui a payé les pots cassés, avec notamment un triplé de Neymar, dont deux coups francs somptueux, et une superbe réalisation apportée par Mbappé.

Même si l'Etoile Rouge a sauvé l'honneur grâce à Marin (5-1, 74e), l'ouragan Paris SG a vraiment soufflé fort sur le Parc des Princes, le club de la capitale s'étant procuré un nombre hallucinant d'occasions, notamment dans les dernières minutes. Quoi qu'il en soit, et même s'il ne faut pas s'enflammer trop vite, le PSG est de retour par la grande porte, Naples et Liverpool sont prévenus.