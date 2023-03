LdC : Voir Naples et mourir, Francfort a pris cher

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

8e de finale retour de la Ligue des champions

Stadio Diego Armando Maradona

Naples bat Francfort : 3 à 0 (2-0 à l'aller)

Buts : Osimhen (45e+2; 53e), Zilenski (64e) pour Naples

En s'imposant il y a trois semaines en Allemagne (0-2), le Napoli avait fait le plus dur. Mais l'équipe italienne a mis un point d'honneur à balayer Francfort (3-0), se qualifiant ainsi facilement pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Facile leader de la Serie A, puisque l'équipe de Spalletti compte 18 points d'avance, Naples a confirmé ce mercredi soir contre Francfort qu'il fallait compter avec elle cette saison sur la scène européenne. Même si Francfort n'est pas réellement un épouvantail, et si la formation italienne avait déjà fait le break en déplacement, le Napoli est très facilement venu à bout d'une équipe allemande dépassée. Héros de cette qualification, l'inévitable Victor Osimhen, puisque si l'ancien attaquant lillois avait marqué à Francfort, le buteur napolitain a signé un doublé face au pauvre Kevin Trapp, avec notamment un premier but de la tête après une détente exceptionnelle. Même si Francfort a tenté de réduire l'addition, Naples n'a rien laissé à son adversaire (3-0- pour le plus grand plaisir de ses supporters, lesquels avaient vécu des heures difficiles, des Ultras allemands ayant semé le chaos à Naples avant le match. Quoi qu'il en soit, le futur adversaire du Napoli lors des quarts de finale de la Ligue des champions est prévenu et venir gagner près du Vésuve ne sera pas une partie de plaisir.