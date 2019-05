LdC : Le FC Messi fait des miracles face à Liverpool

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Demi-finale aller de la Ligue des Champions

Camp Nou

FC Barcelone bat Liverpool : 3 à 0

Buts : Luis Suarez (26e), Messi (75e, 82e) pour le FC Barcelone

Sauf énorme retournement de situation le FC Barcelone a d'ores et déjà son billet pour la finale de Ligue des champions. Malmené par Liverpool, le Barça, mené par un Lionel Messi d'une efficacité hallucinante, s'est imposé 3-0 et ira à Anfield avec ce gros avantage.

Face à une formation de Liverpool toujours très joueuse, le FC Barcelone plantait les premières banderilles, et sur une service parfait de Jordi Alba, Luis Suarez, profitait d'un coup de mou de la défense des Reds, pour ouvrir logiquement le score (1-0, 26e). On pensait que le Barça avait fait le plus dur, mais c'était bien mal connaître les hommes de Klopp.

Après la pause, Liverpool s'installait dans le camp catalan, donnant le tournis aux joueurs espagnols, totalement débordés. Mais cette intense période de domination ne payait pas, et sur une frappe de Luis Suarez repoussée par la transversale, Messi récupérait le ballon et le poussait tranquillement au fond du but (2-0, 75e). Liverpool prenait un coup au moral et allait être mis KO par le joueur argentin qui sur un coup-franc des 25m trouvait d'une frappe au laser la lucarne (3-0, 82e).

Les Anglais allaient aussitôt comprendre que ce n'était leur soirée, puisque sur la remise en jeu, Firmino voyait son tir repoussé sur la ligne par un défenseur du Barça, la reprise instantanée de Salah heurtant le poteau (84e). Liverpool s'est condamné à l'exploit dans une semaine dans un Anfield qui sera en fusion malgré tout.