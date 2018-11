LdC : Pierre Ménès exige un PSG version OL pour cogner Liverpool !

Dans : Ligue des Champions, OL, PSG.

Mardi, l’OL a livré une sacrée performance contre Manchester City, lors de la 5e journée de la Ligue des Champions au Groupama Stadium.

Vaillants et solidaires, les joueurs de Bruno Genesio sont passés tout proches de l’exploit face à l’équipe de Pep Guardiola. Un état d’esprit irréprochable dont le Paris Saint-Germain devra s’inspirer ce mercredi contre Liverpool selon Pierre Ménès. Sur son blog, le journaliste de Canal Plus a supplié les partenaires de Kylian Mbappé d’imiter l’OL afin de faire exploser Liverpool. Car au niveau de l’intensité et de l’état d’esprit, les Reds répondront assurément présents au Parc des Princes…

« Espérons que les Parisiens aient regardé ce match et s’inspirent ce mercredi face à Liverpool de l’abnégation et du sens collectif des Lyonnais. On a souvent reproché à l’OL de ne gagner que sur ses individualités. Hier soir, elle a joué comme une véritable équipe. À Paris d’en faire de même pour continuer à espérer voir deux clubs français encore en lice en C1 au printemps » a expliqué Pierre Ménès, avant de revenir plus en détails sur le match nul de l’OL contre Manchester City. « Pour l’OL, malgré la déception de se faire rejoindre au score, c’est un match plus qu’abouti, à la fois sur le plan technique et tactique. Un match sur lequel ils doivent maintenant s’appuyer pour augmenter leur taux d’exigence lors des matchs de championnat. Et notamment en termes de réalisme, dans les deux surfaces. La bonne nouvelle c’est que les Rhodaniens ont encore leur destin entre leurs mains et joueront leur place en huitième de finale lors d’une finale à Donetsk qu’ils ne devront pas perdre ». Une finale qui pourrait se jouer ailleurs qu'en Ukraine, comme l’a annoncé Jean-Michel Aulas à l’issue du match contre le champion d’Angleterre en titre.