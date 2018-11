Donetsk-OL : Aulas annonce un problème diplomatique !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A quelques secondes près, l’Olympique Lyonnais aurait pu aller tranquillement en Ukraine dans deux semaines avec son billet en poche pour les 1/8e de finale de Ligue des Champions.

Le but inscrit par Donetsk à la dernière seconde sur le terrain d’Hoffenheim remet tout en cause, et oblige ainsi les Lyonnais à ne pas perdre contre le Shakhtar pour conserver leur deuxième place. Un match qui s’annonce chaud, d’autant plus que la situation dans cette partie du monde est compliquée. C’est ce qu’a tenu à faire savoir d’entrée de jeu Jean-Michel Aulas, qui rappelle que le match de Coupe d’Europe que devait disputer Arsenal à Poltava a été déplacé à Kiev, plusieurs régions d’Ukraine ayant été placées sous la loi martiale en raison de grosses tensions avec le voisin russe.

« Il faut garder la tête froide. Le match d’Arsenal en Ukraine a été décalé. Nous ne savons pas si nous irons en Ukraine vu les conditions politiques. On a du mal à trouver un avion pour aller là-bas. L’UEFA prendra une décision », a souligné Jean-Michel Aulas, alors que le club ukrainien délocalise déjà ses rencontres à Kharkiv, à 250 kilomètres de Donetsk.