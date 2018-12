LdC : Lyon condamné à un énorme exploit, le PSG doit se méfier

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL, PSG.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions n'a pas été très tendre avec les deux formations françaises, mais surtout pour l'Olympique Lyonnais. Pour son retour à ce stade de la compétition dans la plus prestigieuse des coupes européennes, l'OL affrontera le FC Barcelone. Le Barça est dans une forme insolente actuellement avec un Lionel Messi qui empile les buts, à l'image de son triplé dimanche soir à Levante. C'est une évidence, Bruno Genesio et ses joueurs sont condamnés à l'exploit pour espérer rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions, mais par le passé l'OL l'a déjà fait, alors pourquoi pas.

Du côté du Paris Saint-Germain, on espérait surtout éviter l'Atlético Madrid et cela a été le cas. Mais le PSG est quand même tombé sur un poids lourd puisque c'est Manchester United qui se présente sur la route de Neymar et ses coéquipiers. Même si les Red Devils 2018-2019 ne sont que l'ombre du grand Man Utd, et que José Mourinho est de plus en plus sur la sellette, il est illusoire de croire que cette double confrontation sera une partie de plaisir pour le PSG, qui défiera le légendaire club anglais pour la première fois de son histoire.