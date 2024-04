PSG - Barça ‍: Comment regarder le match à la télé ou en streaming ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

C'est un match énormément attendu, le PSG reçoit ce mercredi 10 avril au Parc des Princes le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. Un match qu'il est facile de suivre en direct à la télévision ou en streaming.

Quelle heure pour PSG – Barça ?

Après avoir tranquillement dominé la Real Sociedad en huitièmes, le club de la capitale française va retrouver un autre club espagnol en quarts. Puisque c’est le FC Barcelone qui viendra défier le PSG pour une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Le match aller se jouera ce mercredi 10 avril à 21 heures sur la pelouse du Parc des Princes. L’arbitre de ce match capital est l'Anglais Anthony Taylor.

Sur quelles chaînes voir PSG – Barça ?

Comme chaque grand match du PSG en Ligue des Champions cette saison, ce choc entre Paris et Barcelone sera bien entendu diffusé sur les deux chaînes de la C1, à savoir Canal+ et RMC Sport 1 et en streaming sur My Canal et l'application de RMC. Sur Canal, les commentaires seront assurés par Paul Tchoukriel, Habib Beye et Dominique Armand, alors qu’Emmanuel Petit et Jérôme Sillon seront au micro sur RMC.

Les compos probables de PSG – Barça :

Bousculé par Clermont en L1 le week-end dernier, le PSG a réussi à s’arracher pour ne pas perdre. Invaincu depuis le 7 novembre dernier, et sa défaite à Milan en LDC, Paris veut étendre sa série d'invincibilité le plus longtemps possible, et surtout à l’issue de ce quart de finale aller de C1 face au Barça. Pour ce grand match au Parc, Luis Enrique alignera forcément son équipe-type, d’autant plus que ses meilleurs joueurs ont pu souffler en championnat samedi. L’entraîneur espagnol devra quand même composer sans Hakimi, suspendu.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Lee, Dembélé, Mbappé.



Habitué à affronter le PSG en Ligue des Champions, avec notamment la fameuse remontada de 2017, le Barça espère rejouer un mauvais tour à Paris. Mais pour cela, Barcelone devra élever son niveau de jeu. Loin derrière le Real en Liga, le Barça n’a plus que la LDC pour sauver sa saison. Autant dire que les hommes de Xavi vont tout donner au Parc ce mercredi pour avoir une bonne opportunité de se qualifier au retour en Catalogne.

La compo probable du Barça : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo - De Jong, Christensen, Gundogan - Yamal, Lewandowski, Raphinha.