LdC ‍: Le tirage complet de la phase de groupes

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions a été effectué ce jeudi. Sans parler des poules du Paris Saint-Germain et du Racing Club de Lens, d'autres groupes valent le détour. On assistera notamment à une confrontation entre le Bayern Munich et Manchester United dans le groupe A. Tandis que le Real Madrid affrontera Naples dans la poule C.

Groupe A : Bayern Munich, Manchester United, FC Copenhague, Galatasaray

Groupe B : FC Séville, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

Groupe C : Naples, Real Madrid, Braga, Union Berlin

Groupe D : Benfica, Inter Milan, Salzbourg, Real Sociedad

Groupe E : Feyenoord Rotterdam, Atlético Madrid, Lazio Rome, Celtic Glasgow

Groupe F : PSG, Borussia Dortmund, Milan AC, Newcastle

Groupe G : Manchester City, RB Leipzig, Etoile Rouge de Belgrade, Young Boys Berne

Groupe H : FC Barcelone, FC Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp