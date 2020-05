LdC : Le Qatar à la rescousse du PSG et de l’OL ?

Dans : Ligue des Champions.

Aleksander Ceferin l’a rappelé sur BeInSports jeudi, l’OL et le PSG seront bien évidemment autorisés à disputer la fin de la Ligue des Champions en août malgré l’arrêt définitif de la Ligue 1.

Pour le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, il faudra toutefois trouver un terrain neutre à l’étranger afin de disputer les rencontres « à domicile ». Mais au-delà de ce problème logistique, un souci sportif va se poser pour les deux clubs français encore engagés dans la compétition. Alors que tous les autres championnats devraient reprendre, il est évident que l’OL et le PSG vont cruellement manquer de rythme. Pour remédier à ce problème de taille, le Qatar a pris la décision de tendre la main aux clubs français avec une idée qui devrait être saluée de tous, selon les informations de RTL.

La radio dévoile que le Paris Saint-Germain, Lyon, mais également Lille et Saint-Etienne devraient se retrouver pour un tournoi amical à quatre en juillet prochain dans les installations ultra-modernes de Doha. Un moyen de retrouver le rythme pour le PSG et l’OL dans l’optique de la Ligue des Champions. « Selon nos informations, ces quatre clubs français travaillent d'arrache-pied pour finaliser ce projet » explique la radio, qui ajoute que les relations très fraîches entre Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas pourraient bien se réchauffer grâce à cette très bonne idée. Rappelons que depuis le début de la pandémie, le Qatar est très peu touché par le virus, bien que les lieux publics soient fermés et que le port du masque est obligatoire. Pour l’heure, une seule contrainte menace véritablement la tenue de ce tournoi : l’entrée sur le territoire qatari est actuellement interdite aux étrangers. D’ici juillet, espérons que la situation se sera suffisamment améliorée pour que le PSG, l’OL, l’ASSE et Lille puissent disputer ce tournoi amical.