LdC : Juventus-OL officiellement le 7 août, Aulas annonce le massacre

Dans : OL.

Le président de Lyon a officialisé la date du match retour de Ligue des champions entre la Juventus et l'OL aura lieu le 7 août à Turin, et il constate que les dés sont pipés.

C’était dans l’air du temps, mais Jean-Michel Aulas l’a annoncé ce samedi soir sur RTL, la rencontre entre la Juventus et l’Olympique Lyonnais en huitième de finale retour de la Ligue des champions aura lieu le vendredi 7 août à l’Allianz Stadium de Turin, lequel sera bien évidemment à huis clos, l’Italie entamant tout juste la phase 2 de son déconfinement. Tandis que les clubs italiens piaffent d’impatience pour reprendre la Serie A, ce que le gouvernement transalpin tempère encore, du côté de l’OL on est de plus en plus fou de rage. Le patron de Lyon le fait remarquer, et il est difficile de lui donner tort sur ce sujet précis, avec le foot français à l’arrêt depuis mars, et des clubs européens lancés dans les différents championnats, ça pourrait sentir le carnage pour l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.

Jean-Michel Aulas n’en démord pas, la Ligue de Football Professionnel doit revenir sur sa décision de stopper le Championnat de Ligue 1. « Le match contre la Juventus est confirmé le 7 août, à Turin et à huis clos. Si les recours n’aboutissent pas, c’est envoyer Lyon et Paris se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n’ont pas », fait remarquer le dirigeant de l’Olympique Lyonnais. Pour l’instant, le PSG n’a pas bougé une oreille dans ce dossier, même si on imagine bien que Nasser Al-Khelaifi aurait aimé aussi que Paris n’arrive pas sans aucun match de compétition pour son quart de finale de la Ligue des champions.