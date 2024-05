LdC ‍: Dortmund va terrasser le Real, ce Ballon d’Or l’annonce

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Le 1er juin prochain, le Real Madrid et le Borussia Dortmund s'affronteront en finale de la Ligue des champions. Si les Merengue seront largement favoris, attention au piège tout de même pour les hommes de Carlo Ancelotti.

Le Borussia Dortmund a créé la surprise dans la semaine en éliminant le PSG en demi-finales de la Ligue des champions. Les Marsupiaux se sont donnés le droit d'espérer rafler une deuxième C1 face au Real Madrid. Une rencontre qui s'annonce déséquilibrée sur le papier même si les joueurs allemands auront quelques arguments à faire valoir. Que ce soit contre l'Atlético Madrid ou le PSG, le Borussia était loin d'être favori mais a finalement su tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, pour certains, les Allemands créeront la surprise et viendront à bout du Real Madrid à Wembley le 1er juin prochain. Ce n'est pas Rivaldo qui dira le contraire...

Le Borussia Dortmund sacré à Wembley, l'histoire est en marche

Lors de quelques mots échangés avec Betfair, la légende brésilienne a en effet donné son pronostic pour la finale. Et selon lui, les Marsupiaux ont l'étoffe d'un champion. « Le Real est le favori pour la finale. Il y a quelques semaines, j'avais dit que ce serait Real Madrid contre Borussia, donc j'ai eu raison ! Mais j'ai aussi dit que le champion serait le Borussia. Je pense que Madrid est favori, bien sûr, mais le Borussia arrive avec beaucoup de confiance. Ils savent jouer cette compétition, ils savent jouer des matchs difficiles. On l'a vu lors des deux matchs qu'ils ont disputés contre le PSG, en remportant les deux matches », a notamment indiqué Rivaldo, impatient d'assister à ce choc entre Allemands et Espagnols. D'ailleurs, il espère voir un très grand match de son compatriote Vinicius Jr, qu'il pressent bien pour être le futur Ballon d'Or.