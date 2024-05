TV ‍: PSG-Dortmund cartonne sur Canal +

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Comme au match aller, Canal + a réalisé un carton d’audience avec la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund mardi soir.

Il y a une semaine, la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund avait rassemblé 3,09 millions de téléspectateurs sur Canal +. Six jours plus tard, la chaîne cryptée a réalisé un nouveau carton d’audience à l’occasion du match retour au Parc des Princes. En effet, Mediamétrie dévoile que Canal + a rassemblé en moyenne 2,89 millions de téléspectateurs, soit 13,6 % de part d’audience. C’est presque autant que Koh-Lanta (3,2 millions) diffusé en clair sur TF1 en même temps. Ce chiffre ne regroupe pas l’ensemble des téléspectateurs français qui ont regardé ce match puisque PSG-Dortmund était co-diffusé par RMC Sport, qui ne communique pas ses audiences.