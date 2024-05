Benzema déjà oublié, le Real Madrid est impitoyable

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Ces dernières années, Vinicius Junior s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs en Ligue des Champions. Au point de faire oublier Karim Benzema au Real Madrid, un an seulement après son départ.

Auteur d’un doublé déterminant en demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich il y a une semaine (2-2), Vinicius Junior sera attendu au tournant ce mercredi à l’occasion du match retour à Bernabeu. Une fois de plus, l’international brésilien sera l’arme offensive n°1 du Real Madrid, comme c’est le cas depuis le départ de Karim Benzema. Dans cette tâche, « Vini » a bien été aidé par Jude Bellingham et ses 22 buts toutes compétitions confondues. Mais grâce à ses statistiques dingues (21 buts, 11 passes décisives) et au danger permanent qu’il représente pour les adversaires, Vinicius est bien le facteur X de ce Real Madrid version Carlo Ancelotti. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien s’il a rapidement fait oublier Karim Benzema selon le journal L’Equipe.

« Le départ de Karim Benzema, l'été dernier, a bouleversé les attentes autour de Vinicius. Celles d'assumer le leadership de l'attaque madrilène, avec tout le poids des obligations d'efficacité qui en incombent. Le Brésilien de 23 ans a d'abord eu du mal à se mettre à la hauteur de ce nouveau statut, perturbé aussi par deux blessures aux cuisses qui l'ont éloigné des terrains pendant deux mois et demi au total (du 25 août au 27 septembre, puis du 16 novembre au 3 janvier). Mais depuis le début de l'année civile, l'attaquant du Real Madrid s'est remis la tête à l'endroit. En termes d'efficacité, il réalise sa meilleure saison madrilène. Il est surtout redevenu, ces dernières semaines, le joueur qui fait la différence les soirs où son rang l'oblige » écrit le quotidien national dans ses colonnes. Le Ballon d’Or de Karim Benzema semble déjà lointain au Real Madrid, où les yeux sont rivés vers la Ligue des Champions et un potentiel sacre dans quelques semaines, grâce à un Vinicius taille patron, auteur d’une nouvelle campagne colossal en coupe d’Europe. Et qui s’impose plus que jamais comme le joueur phare du Real Madrid alors que Kylian Mbappé se prépare à poser ses valises dans la capitale espagnole.