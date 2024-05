TV ‍: PSG - Dortmund, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la demi-finale ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Une semaine après sa défaite à l’aller en Allemagne, le Paris Saint-Germain va faire son maximum devant son public du Parc des Princes pour renverser le Borussia Dortmund et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour PSG – Dortmund ?

Attendue par tous les supporters du club de la capitale et plus généralement par tous les suiveurs du football français, la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund se jouera en ce début de semaine. Puisque le club français et la formation allemande s’affronteront effectivement ce mardi 7 mai à 21h00 sur la pelouse du Parc des Princes. L’arbitre de la rencontre sera l’Italien Daniele Orsato.

Sur quelles chaînes suivre PSG – Dortmund ?

Comme tous les matchs de C1 du PSG cette saison, cette demie retour contre le BvB sera diffusée sur deux chaînes payantes : RMC Sport 1 et Canal+ Foot. Habituellement sur Canal+, ce match du PSG sera cette fois réservé aux abonnés ayant le pack sports.

Le match retour PSG / Dortmund sera diffusé sur Canal+ Foot, donc uniquement accessible aux abonnés ayant le pack sports ou l'offre Friends and Family, le mardi 07/05 à 21h en demi-finale de LDC. pic.twitter.com/yV3fBA8Tg4 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) May 1, 2024

Les compos probables de PSG – Dortmund :

Surpris par les Allemands au Signal Iduna Park mercredi dernier (0-1), le PSG doit impérativement se racheter devant son public pour espérer jouer une nouvelle finale de Ligue des Champions. Comme face au Barça en quarts de finale, Paris va devoir renverser la vapeur. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur des joueurs frais, sachant qu’ils n’ont pas joué en L1 le week-end dernier. Pour ce match, l’entraîneur espagnol devra notamment composer sans Lucas Hernandez, victime d’une grave blessure à un genou lors du match aller.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Zaire Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola.

Impressionnant en ce moment, Dortmund est en pleine confiance, d’autant plus que les Allemands ont étrillé Augsbourg 5-1 en Bundesliga samedi avec une équipe B. Abordant ce match retour avec un avantage d’un but sur le PSG, le BvB va tout donner sur la pelouse du Parc pour retrouver une première finale de LDC depuis 2013. Pour ce match, Edin Terzic fera sans Haller ou Bensebaini.

La compo probable de Dortmund : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Sabitzer - Adeyemi, Brandt, Sancho - Füllkrug.