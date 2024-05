Le PSG éliminé, la réponse étonnante de Luis Enrique

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, Luis Enrique a encore été une fois surprenant dans ses réponses.

Le Paris Saint-Germain jouera mardi soir devant ses supporters l'un des matchs les plus importants de son histoire, le club de la capitale ayant une opportunité énorme de jouer une deuxième finale de la Ligue des champions. Si du côté des joueurs, du staff et des supporters, on envisage seulement la victoire, l'entraîneur espagnol du PSG a été interrogé par un de ses compatriotes sur une possible élimination du club de la capitale et l'impact que cela pourrait avoir sur lui. Pas de quoi déstabiliser Luis Enrique, lequel a rappelé que même si forcément, il serait dégoûté d'une telle fin, cela ne remettra pas en cause toute sa vie. Après avoir traversé un drame épouvantable, le technicien parisien estime que le football ne doit pas engendrer un sentiment dramatique.

Luis Enrique ramène tout le monde à la réalité

𝐓𝐎𝐔𝐒 𝐄𝐍 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄 𝐄𝐓 𝐁𝐋𝐄𝐔 ❤️💙✨



Les monuments de la capitale aux couleurs du Paris Saint-Germain ! Toute une ville derrière son club 🙌#ICICESTPARIS I #PSGBVB pic.twitter.com/BAvse1IAZh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2024

Répondant au journaliste d'El Chiringuito, Luis Enrique a été chambreur avant de redevenir plus sérieux. « C’est vraiment une question très espagnole, c’est vraiment votre style. Qu’est-ce-qui peut être pire, on va toujours vers le négatif, je vous reconnais bien. Eh bien si on est éliminé, il n’y aura rien, la vie continue, et il y aura du soleil. Et quand il y a du soleil à Paris, c’est merveilleux. Nous en tant que sportif, on applaudira l’adversaire. Même s’il ne le mérite pas, on le félicitera. Le lendemain, on se lèvera et on sera absolument dégoûté. Mais nous auront notre fierté, on se dira qu’il faut se relever et qu’on essaiera de nouveau la saison prochaine », a répondu l'entraîneur du Paris Saint-Germain, avant de préciser son quotidien avant ce grand rendez-vous.

« Dans la vraie vie, il n’y a pas que le travail. Il faut faire des choses en dehors et j’essaie de le faire. J’adore le sport, le vélo, le padel, on a un terrain ici. J’aime aller en salle. On a eu beaucoup de temps pour analyser, transmettre la marge de progression aux joueurs. Il faut détendre un peu tout le monde et on pense aussi à cette demi-finale », a reconnu Luis Enrique à 24 heures de cette rencontre face au Borussia Dortmund.