Le Barça injustement éliminé par le PSG, il ne s’en remet pas

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

L'élimination du Barça par le PSG ne passe pas pour Robert Lewandowski, qui ne peut pas reconnaitre la supériorité parisienne sur cette double confrontation. Et il explique pourquoi.

Le FC Barcelone connait une saison décevante avec sa défaite face à Gérone ce samedi qui le prive même de sa deuxième place de Liga. Un petit affront pour un club qui n’a pas vraiment convaincu cette saison, et a vu la finale de la Coupe du Roi lui échapper, alors qu’il a tout perdu contre le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Pourtant, les Catalans avaient su s’imposer 3-2 sur la pelouse du Parc des Princes, avant de s’écrouler à domicile sur le score de 4-1. Un match assez fou rendu compliqué avec l’expulsion de Ronald Araujo en début de match, ce qui a complètement faussé les débats. S’il ne conteste pas le carton rouge, Robert Lewandowski estime qu’il est impossible de dire que le PSG est supérieur au Barça sachant que tout a été changé lors de ce match retour disputé en infériorité numérique.

Lewandowski voulait jouer le PSG à 11 contre 11

Dans un entretien au Parisien, le Polonais fait bien comprendre sa frustration devant ce match totalement bouleversé, alors que le FC Barcelone menait 1-0 et avait donc deux buts d’avance sur le PSG à ce moment là de la double confrontation. « Ce qui est douloureux, c’est que nous ne pouvons pas faire de comparaisons avec le match aller où nous étions à 11 contre 11 pendant 90 minutes. À ce niveau-là quand tu fais ce genre d’erreurs, de mauvaises décisions, c’est vraiment difficile de se comparer à des équipes comme le PSG. (Il souffle) Lors du premier match, nous avons été incroyables et après… Si tu te compares avec une équipe et que tu perds parce que l’adversaire était meilleur, tu peux l’accepter différemment. Mais sur ce match, c’est trop difficile de se comparer quand tu fais ce genre d’erreurs à ce niveau. Une situation dans le match peut changer votre plan, votre tactique », a livré Robert Lewandowski, qui regrette de ne pas avoir disputé le match à 11 contre 11, et fait donc partie des joueurs barcelonais à regretter la faute du défenseur uruguayen qui lui a valu d’être exclu.

En tout cas, s’il a du mal à digérer cette élimination, le Polonais n’a que des bonnes choses à dire sur le PSG, et notamment le fait que le club de la capitale française s’en sortira très bien même quand Kylian Mbappé va quitter l’équipe en fin de saison. « J’aime bien comment évoluent les joueurs du milieu de terrain, comme Vitinha. Ils ont deux-trois jeunes joueurs offensif qui se sont beaucoup améliorés. Leur idée de transferts a un peu changé et je pense que le PSG a le futur devant lui, même si Kylian s’en va. Je pense que ce club continuera d’être en Ligue des champions et sera toujours dangereux pour toutes les équipes en Europe », a livré l’ancien goleador du Bayern Munich, pour qui le PSG ne va pas s’écrouler quand son meilleur buteur partira en fin de saison.