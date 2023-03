LDC : Guardiola « minable » avec Haaland, il prend cher

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Mardi soir, Erling Haaland a égalé le record de Lionel Messi en inscrivant cinq buts dans un match de Ligue des Champions, face au RB Leipzig.

En très grande forme, Erling Haaland était irrésistible mardi soir face au RB Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Auteur de cinq buts, il a égalé le record de Lionel Messi, qui avait réalisé cette prouesse avec le FC Barcelone. S’il n’avait pas été remplacé dès la 60e minute de jeu par son entraîneur Pep Guardiola, nul doute que le Norvégien aurait pu devenir le seul et unique joueur dans l’histoire de la Ligue des Champions à inscrire six buts dans un match. Pourquoi alors, le coach de Manchester City a pris la décision de sortir Erling Haaland alors qu’il restait trente minutes à jouer ? Cette décision est irréelle et incompréhensible selon Didier Roustan, lequel n’a pas manqué d’adresser un énorme tacle à l’encontre de l’entraîneur catalan de Manchester City sur le plateau de l’Equipe du Soir.

Didier Roustan allume Pep Guardiola

« C’est le soir d’Haaland, il peut marquer l’histoire parce que tu sais qu’il a marqué cinq buts en une heure, il n’y a pas de raison qu’il n’en marque pas encore un ou deux dans la dernière demi-heure. A plus de trente minutes de la fin, Guardiola le sort et je trouve ça terrible. C’est plus qu’un manque de délicatesse ou de panache. Faire ça à un joueur alors que le match est plié, il n’y a pas d’histoire de contrôle de jeu, tu enlèves cette possibilité à Haaland de marquer l’histoire de la Ligue des Champions. Je trouve ça minable et terrible, s’il y avait bien un joueur à ne pas sortir de ce match c’était Haaland, vraiment je trouve ça minable » a lancé le journaliste, déçu de l’attitude et du choix de Pep Guardiola, qui a quelque part un peu gâché la fête d’Erling Haaland en le privant d’un double triplé mardi soir contre le RB Leipzig.

Erling Haaland, une prestation 10/10 contre Leipzig

La performance du Norvégien restera toutefois dans les annales. S’il n’est pas le premier à y parvenir, Erling Haaland a réussi l’incroyable performance d’obtenir un 10/10 dans les colonnes du journal L’Equipe au lendemain de l’écrasante victoire de Manchester City contre le RB Leipzig en Ligue des Champions. « L'attaquant norvégien a signé un quintuplé historique (22e, 24e, 45e + 1, 55e, 57e) en huitièmes de finale de Ligue des champions qui confirme encore un peu plus la saison d'exception qu'il est en train de réaliser. Au-delà de ces buts, il a été très utile dans le jeu et dans le pressing agressif de son équipe » a analysé le quotidien national, bluffé par la performance XXL réalisée par l’attaquant de Manchester City. Parfois critiqué depuis son arrivée en Premier League malgré des statistiques à couper le souffle, Erling Haaland a mis tout le monde d’accord avec ses cinq buts inscrits en un match de Ligue des Champions.