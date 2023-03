LdC : Haaland punit 5 fois Leipzig ! L'Inter impénétrable

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitièmes de finale retour

Man City-RB Leipzig 7-0

Buts : Haaland (22e sur pen., 24e, 45e+2, 53e, 57e), Gundogan (49e), De Bruyne (90e+2)

Porto-Inter 0-0

Accroché en Allemagne au match aller, Manchester City n'a jamais vraiment été mis en difficulté sur son terrain par Leipzig. La différence a été faite dès la première période avec trois buts d'Haaland, dont un penalty très discutable pour ouvrir le bal. Ensuite, l'opportunisme du Norvégien lui aura permis de marquer deux autres fois en première période et deux fois de plus en seconde période. Un quintuplé historique, le plus rapide de l'histoire en C1, qui le porte à 10 buts dans cette compétition. Il devient le meilleur buteur de la C1 cette saison. Ilkay Gundogan et Kevin De Bruyne sont les autres buteurs mancuniens pour une claque 7-0 infligée à Leipzig.

Erling Haaland completed his five-goal performance in 57 minutes.



It took Lionel Messi 84 and Luiz Adriano 82.



LEGENDARY PERFORMANCE ✨ pic.twitter.com/uOKR1xKPsM — ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2023

Le spectacle était moins présent au Portugal dans une opposition serrée entre Porto et l'Inter. Prudents, les Italiens ont souvent joué bas pour contenir les assauts portugais. Une stratégie parfois risquée, en témoignent le poteau et la barre touchés par Porto dans les arrêts de jeu. Mais, finalement cela s'avère payant. Comme à l'aller, l'Inter n'a pas encaissé le moindre but. Une solidité sur 180 minutes qui paye grâce à la réalisation de Lukaku à l'aller. L'Inter est en quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2011.