LdC : Avantage Milan dans le derby italien !

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Ligue des champions - Quart de finale aller

San Siro

AC Milan bat Naples : 1 à 0

But : Bennacer (40e) pour l'AC Milan

Expulsion : Zambo Anguissa (Naples) à la 75e

Dans un quart de finale 100% italien, le Napoli, facile leader de Serie A, avait la faveur du pronostic, mais en déplacement à San Siro, où se sont écrites quelques belles pages de la Ligue des champions, les joueurs de Spalletti savaient qu’ils n’auraient la partie facile. Et cela s’est rapidement concrétisé, Giroud et les siens prenant les commandes d’un match très tendu. Après avoir repris rapidement le match à son compte, Naples semblait pouvoir faire la différence, mais juste avant la pause, sur une action rondement menée, Bennacer donnait l’avantage aux Rossoneri (1-0, 40e).

Naples réduit à dix

Après la pause, le leader du Championnat d’Italie s’installait clairement dans le camp milanais et se procurait quelques grosses occasions, Maignan veillant au grain à l’image de cette claquette sur une reprise de la tête d’Elmas (51e). Là encore les débats s’équilibraient, mais après une faute un peu grossière sur Théo Hernandez, Zambo Anguissa, déjà averti quelques minutes avant, laissait Naples à 10 (75e). La mission déjà pas simple d'égaliser face à une solide défens milanaise devenait presque impossible. D'autant qu'encore une fois Magic Maignan sortait le grand jeu sur une tentative de Di Lorenzo qui prenait le chemin de la lucarne (87e). Le score en restait donc là, et mardi prochain, le quart de finale retour s'annonce bouillant dans un Stadio Diego Armando Maradona archi comble et volcanique. D'autant plus que Victor Osimhen, touché aux adducteurs, sera certainement cette fois de la fête. Naples devra cependant se passer de Zambo Anguissa et Kim-Min Jae, suspendus.