La France cartonne en Ligue des Champions, l'Angleterre est dégoûtée

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Suite à la victoire 3-1 du PSG contre Manchester United, les Parisiennes sont qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue des Champions féminine. La France avec également l'OL et le Paris FC, fait forte impression tandis que Manchester United fulmine contre le tirage.

Deuxième de la D1 Akerma la saison passée, le PSG a été contraint de passer par un barrage pour accéder à la phase de poules de la Ligue des Champions. Après un match nul 1-1 à l'aller, les joueuses de Jocelyn Prêcheur ont confirmé la tendance en s'imposant 3-1 au Parc des Princes. Après la rencontre, Marc Skinner a protesté contre le système de l'UEFA pour accéder à la suite de la compétition. L'entraîneur de Manchester United estime qu'un barrage contre le PSG est trop compliqué et que le match était perdu d'avance. « C'est fou que nous devions jouer contre le PSG dans ce tour de qualification, c'est fou. Il faut que ce soit quelque chose qui soit abordé. Cela dit, nous en tirerons les leçons. Nous reviendrons plus forts. Nous en avons goûté. Je vais m'assurer que nous sommes motivés pour nous assurer d'être constants dans la Ligue des champions » a déclaré le technicien anglais, remonté en conférence de presse.

La France au sommet de la Ligue des Champions

Placé dans le chapeau 2, le PSG aura un gros morceau en phase de poules, tout comme le Paris FC. Le petit Poucet de cette édition s'est qualifié pour la première fois de son histoire en C1, après un parcours remarquable en tour préliminaire en battant successivement le club ukrainien de Kryvbas puis Arsenal et enfin le double vainqueur de la compétition Wolfsburg en barrage. C'est la première fois de l'histoire de la compétition que trois clubs français sont engagés lors d'une seule et même édition. La France est d'ailleurs le pays le mieux représenté de la coupe aux grandes oreilles. Les chances de victoires sont encore plus grandes. Deuxième de la FA Women's Super League la saison dernière, Manchester United devra retenter sa chance l'année prochaine, même si les Anglais sont remontés contre le système couperet bien loin des places assurées dans la Ligue des Champions masculine. Tout cela alors que des équipes plus faibles sur le papier, ont bénéficié d'un tirage plus avantageux comme l'AS Roma ou le Benfica Lisbonne.