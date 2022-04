Karim Benzema plus fort que tout, Thierry Henry est épaté !

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Après deux triplés consécutifs face au PSG et Chelsea, Karim Benzema a marqué mardi soir contre les Blues le but de la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions pour le Real Madrid.

Plus que jamais favori dans la course au Ballon d’Or, l’attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France affole les compteurs. Auteur de six buts lors des deux derniers matchs de Ligue des Champions contre le PSG en huitième de finale retour puis face à Chelsea en quart de finale aller, Karim Benzema a encore été décisif au retour en inscrivant le but de la qualification en demi-finale. Une nouvelle fois, le buteur formé à l’Olympique Lyonnais a fait admirer son jeu de tête en reprenant victorieusement le centre millimétré de Vinicius Junior. Une action de grande classe saluée par Thierry Henry sur l’antenne de CBS Sport après la qualification du Real Madrid et le nouveau but de Karim Benzema.

« La façon dont il y va : il se rapproche du premier poteau, puis il fait marche arrière. Ce qu'il a fait, c'est de s’approcher de Vinicius Jr, de voir qu'ils avaient le temps et se connecter avec les yeux. Puis, il est revenu en arrière pour s'assurer qu'il faisait face au but, pour attaquer le ballon et le placer là d’où il venait. Le gardien de but traversera toujours son but, alors il le place d'où il vient » apprécie Thierry Henry avant de conclure sur Karim Benzema. « Il savait qu'il était mal placé, il s’est dit: "d'accord, laisse-moi réajuster mon cadre, nous sommes connectés, maintenant laissez-moi finir" » a analysé le recordman de buts inscrits en Equipe de France, purement et simplement bluffé par la classe, l’élégance et le sens du but de Karim Benzema, homme fort d’un Real Madrid qui affrontera Manchester City ou l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions.

Ronaldo vote Benzema pour le Ballon d'Or

Dans son édition du jour, L’Equipe a également chanté les louanges de Karim Benzema en lui créditant la note de 7/10. « Avec son 38e but de la saison avec le Real, le meilleur buteur de la Liga est en état de grâce. L’avant-centre tricolore est bien le meilleur joueur du monde actuellement. Benzema place sur cette Ligue des Champions comme jamais avec 12 buts. C’est déjà son meilleur total dans cette compétition mais également le meilleur d’un Français dans l’histoire de la C1 » relève le quotidien national. Des prestations et des statistiques qui ne laissent plus de place au doute quant à l’identité du futur Ballon d’Or ? C’est l’avis de la légende brésilienne Ronaldo, pour qui la récompense individuelle suprême ne peut plus échapper à Karim Benzema. « Il mérite le Ballon d'Or, je le dis depuis des années et j'ai été critiqué pour ça... mais il le mérite, c'est un grand attaquant » a souligné l’ancien attaquant du Real Madrid, pour qui le Ballon d’Or ne peut être attribué à personne d’autre qu’à Karim Benzema.