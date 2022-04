LdC : Super Benzema sauve le Real au bout de la nuit !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale retour

Stade Santiago-Bernabeu (Madrid)

Real-Chelsea 2-3 (aller 3-1) après prolongation

Buts : Rodrygo (80e), Benzema (96e) pour le Real ; Mount (15e), Rudiger (51e), Werner (75e) pour Chelsea

Encore sauvé par Karim Benzema, le Real Madrid passe en demi-finales à l'issue d'un match retour irrespirable de 120 minutes lors duquel Chelsea a tout fait pour conserver son titre.

On aurait pu penser Chelsea traumatisé par le match aller, mais non les Blues étaient venus pour rectifier leur destin européen. Ils entamaient bien mieux la rencontre que leurs hôtes madrilènes. Mettant plus d’intensité et de rythme, ils dominaient les débats et ne tardaient pas à trouver la faille. A l’issue d’un beau mouvement axial, Mount trompait Courtois et relançait la double confrontation. Derrière, Rudiger faisait transpirer Bernabeu d’une frappe violente qui frôlait les montants. Après 45 minutes, Chelsea pouvait largement espérer une place en demi-finale. Une analyse confirmée dès le retour des vestiaires puisque Rudiger plaçait sa tête sur corner et venait mettre le ballon au ras du poteau.

Mené 0-3, le Real arrache la prolongation

L’égalité était rétablie sur les deux matches. Derrière, le Real et Benzema se devait de réagir. Dans la minute suivante, il tentait une frappe contrée par Thiago Silva. Le Real devait quand même se méfier des contres adverses. Sur l’un d’eux, Alonso nettoyait la lucarne mais son but était refusé pour une main involontaire de l’Espagnol. Benzema envoyait ensuite une tête sur la barre de Mendy. La chance n'était pas avec le Real et juste après Werner se jouait de la défense madrilène pour offrir le 3-0 aux Blues. Alors que tout semblait fini, Modric délivrait un amour d'extérieur du pied pour la reprise de Rodrygo qui remettait le Real à deux buts de Chelsea et envoyait les deux équipes en prolongation.

Real Madrid vs Chelsea: sum up this game in one word!



⏰1⃣5⃣⚽️ Mount (agg: 2-3)

⏰5⃣1⃣⚽️ Rüdiger (agg: 3-3)

⏰7⃣5⃣⚽️ Werner (agg: 3-4)

⏰8⃣0⃣⚽️ Rodrygo (agg: 4-4)#UCL pic.twitter.com/dPeMyCooe2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2022

Dans ces 30 minutes supplémentaires, le Real était porté par un public madrilène en transe et cela se voyait de suite. Les Merengues débutait mieux la prolongation et Vinicius débordait sur la gauche avant de servir Benzema qui plantait une tête au fond des buts de Mendy. Son douzième but dans cette C1, son quatrième dans ce quart de finale, le troisième de la tête. Le Real tentait de contrôler les dernières minutes mais Chelsea faisait le siège du but madrilène. Mais, Ziyech, Havertz ou Jorginho échouaient à marquer le quatrième but. Le Real est donc qualifié dans la douleur et jouera en demi-finales le vainqueur de Manchester City-Atlético Madrid. Chelsea lâche lui son titre de champion d'Europe.