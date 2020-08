Juventus : 10 ans après, Cristiano Ronaldo encore victime de l’OL

Dans : Ligue des Champions.

Auteur d’un match exceptionnel, Cristiano Ronaldo a été l’une des rares satisfactions de la Juventus Turin ce vendredi soir face à Lyon. Le Portugais a non seulement inscrit un doublé, mais il était de toutes les occasions de son équipes. Embêtant tout de même quand on sait que le Portugais a 35 ans, et qu’il était entouré de joueurs capables normalement d’apporter le danger. Résultat, pour la première fois depuis 10 ans, CR7 manque le rendez-vous des quarts de finale. Et il y a 10 ans, c’était déjà l’OL qui l’avait sorti de la compétition, quand la formation menée par… Pjanic avait éliminé le Real Madrid.

Une ironie de l’histoire que Cristiano Ronaldo ne goûtera certainement pas, lui qui semble être l’un des rares de son équipe à avoir réellement le niveau pour viser plus haut. La preuve, avec cette statistique gênante. Depuis qu’il est arrivé à la Juventus, le Portugais a marqué les sept buts de son équipe dans les matchs à élimination directe de Ligue des Champions. 100 % des buts inscrits par un seul joueur, aussi talentueux soit-il, cela ne pouvait pas durer éternellement.